Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Sottopiatti, piatti decorati e bicchieri colorati convivono in una tavola quasi massimalista

Per anni apparecchiare è stato un gesto di coordinazione: stesso servizio, stessi bicchieri, stessa tovaglia bianca, nessuna sorpresa. Oggi la tavola è tornata a essere uno spazio espressivo, forse il più libero della casa, dove i piatti non devono più somigliarsi e ogni ospite può avere un posto che racconta qualcosa.

Quando apparecchiare era un linguaggio

La tavola che conosciamo ha una storia di regole. Fino all’Ottocento, nel servizio à la française, tutte le portate arrivavano insieme e ciascuno si serviva da sé, in un’abbondanza più scenografica che ordinata. Poi si impose il servizio à la russe, con le portate in sequenza e un posto individuale ben definito: un piatto, le posate in ordine di utilizzo, più bicchieri, il tovagliolo e il segnaposto con il nome. Da lì nascono molti oggetti che oggi ci sembrano antichi, come i portatovaglioli, i sottobicchieri, i reggiposate, i piccoli cartoncini scritti a mano.

Era un galateo che comunicava attenzione. Ogni elemento diceva all’ospite: ti stavo aspettando.

La libertà dopo il servizio coordinato

Nel secondo Novecento il servizio completo e coordinato, regalato alle nozze e custodito per le grandi occasioni, è diventato il modello da seguire. Poi la quotidianità si è semplificata, i pasti si sono fatti informali e la tavola ha perso parte del suo rituale. Oggi sta accadendo il contrario: le regole dell’apparecchiare restano un riferimento, ma vengono rilette con più libertà, in base al contesto e al menu, con un gusto evidente per colore, contrasti e sovrapposizioni.

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Il fenomeno più visibile è quello dei piatti spaiati. Mescolati a un servizio bianco, ciascuno diverso per ogni ospite, regalano alla tavola un carattere che nessun set coordinato riesce a dare, e spingono molti giovani verso mercatini e botteghe alla ricerca di pezzi vintage. Accanto a questo cresce una tavola più ricca e stratificata, quasi massimalista, dove il sottopiatto convive con il piatto decorato, le tovagliette con la tovaglia, i bicchieri colorati con quelli trasparenti.

In questo clima, è facile immaginare che gli oggetti dimenticati del vecchio galateo, come anelli per tovaglioli e segnaposto, trovino una naturale occasione per tornare. Sono piccoli segni di cura che si inseriscono bene in una tavola fatta di dettagli: più un’evoluzione coerente che una tendenza certificata.

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Come apparecchiare una tavola spaiata, con criterio

Il rischio dello spaiato è l’effetto casuale. La regola più utile è tenere un elemento costante e variare il resto. Può essere il colore dei bicchieri, una tovaglia neutra, un bordo dorato o blu che ritorna su ogni piatto: un filo comune che dà coerenza a tutto il resto.

Meglio limitarsi a tre decori diversi in tutto, per esempio un piatto a fiori, uno a righe e uno tinta unita, alternandoli lungo il tavolo invece di concentrarli. Per i pezzi vintage conviene cercare piatti della stessa dimensione, così da impilarli e servire senza difficoltà, e mescolare epoche diverse ma materiali simili, come porcellana con porcellana o ceramica con ceramica.

Il tessile aiuta moltissimo a tenere insieme la tavola. Una tovaglia in lino grezzo fa da base calma sulla quale i piatti diversi possono esprimersi. I tovaglioli possono riprendere il colore di uno dei decori, e un anello di legno, ceramica o ottone aggiunge un dettaglio personale per pochi euro.

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Infine i segnaposto: un cartoncino scritto a mano, una foglia o un rametto legato al tovagliolo, un’etichetta di carta sul bicchiere. Sono gesti piccoli che trasformano una cena tra amici in qualcosa che si ricorda. La luce completa il quadro, meglio se bassa e calda, con candele di altezze diverse che non coprono la visuale.

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La tavola come memoria

C’è una ragione profonda per cui apparecchiare con piatti diversi funziona così bene. Un servizio coordinato dice: abbiamo comprato tutto insieme. Una tavola spaiata dice: abbiamo una storia. Il piatto della nonna accanto a quello trovato al mercatino, il bicchiere ereditato accanto a uno nuovo, raccontano una casa fatta nel tempo, non in un’unica ordinazione.

Come per le maniglie, i pioli e i sedili alla finestra, anche qui il design che resiste è quello che accumula senso invece di cancellarlo. La tavola attuale non inventa niente di nuovo: riscopre che il gesto di apparecchiare, con attenzione e un pizzico di libertà, è il modo più antico di dire a qualcuno che è il benvenuto.