Guida alle piccole attenzioni per una casa che si prende cura di te, rilassante e anti-ansia

Piccole scelte e gesti quotidiani per trasformare la casa in un luogo che aiuta il benessere e riduce lo stress

Pexels Tavolini in legno dalle forme organiche su tappeto in fibra naturale, eleganza rilassata

La nostra casa è il nostro piccolo spazio di comfort e tranquillità, o almeno così dovrebbe essere. Spesso, però, non ci accorgiamo di quanto l’ambiente domestico possa influenzare il nostro umore e stato d’animo. Un luogo capace di riconnetterci con le nostre energie, donarci serenità e gioia ha un impatto positivo sulla nostra salute mentale. Ecco allora una piccola guida su come far diventare la nostra casa il nostro posto di cura.

Materiali che invecchiano con stile

La paura e l’ansia che qualcosa si sporchi o si rovini è normale, ma una casa è fatta per essere vissuta, non per fare da bomboniera. Il consiglio è scegliere mobili che acquistino valore col tempo, diventando parte della famiglia. Un esempio? Un tavolo in legno naturale graffiato può essere trattato con cere naturali: ogni segno diventa parte della sua storia, non un difetto. Al contrario, sono sconsigliati i tavoli in vetro, dove ogni graffio è un colpo al cuore.

In cucina, meglio preferire metalli come rame o ottone, che invecchiando acquisiscono fascino, evitando invece le superfici cromate o lucide che appaiono subito rovinate. Per i tessuti, puntate su velluti di cotone o lino, che mantengono fascino anche se consumati. Evitate materiali delicati come raso o seta, dove i segni del tempo sono ben visibili. Una chicca: le fantasie su tessuti e rivestimenti mascherano bene segni d’usura e macchie.

In contatto con i tuoi sensi

Essere in contatto con il senso del tatto è fondamentale per il benessere emotivo. I consigli sono semplici e personali: date libero sfogo alla creatività. Prima di tutto, evitate i tessuti sintetici, fastidiosi al contatto e appiccicosi d’estate. Prediligete materiali soffici e naturali, che migliorano anche l’impatto visivo.

Altro consiglio: inserite tappeti morbidi in punti strategici come davanti al divano o al letto, dove i piedi possano percepire la sensazione di morbidezza e comfort.

Less is more

“Less is more” è un detto ormai noto, ma resta una grande verità. Troppi oggetti creano confusione, sono difficili da pulire, accumulano polvere, appesantiscono visivamente e spesso entrano in conflitto tra loro. Meglio scegliere un elemento predominante in ogni stanza — una tenda, un mobile, un tappeto — e abbinare tutto il resto seguendo stile e peso visivo.

Riscopri il tuo ‘nido’

Qui il consiglio è semplice: crea uno spazio tutto tuo, unico e personale. Un angolo che ti dia calma e tranquillità durante la giornata, non solo attraverso colori o arredi, ma anche grazie a ricordi e oggetti significativi.

La vera casa che riduce lo stress e l’ansia è quella in cui ci sentiamo a nostro agio e possiamo essere noi stessi.