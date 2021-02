Integratore Vitamina D3 IBSA: a cosa serve e quando assumerlo

editato in: da

La vitamina D, conosciuta anche come “vitamina del sole” è tra le risorse più importanti per il nostro organismo. Può essere assunta attraverso una dieta sana ed equilibrata, ma può anche essere sintetizzata dal nostro organismo tramite l’esposizione ai raggi UVB.

Le forme più note di vitamina D sono due, D2 e D3. La vitamina D è indicata per mantenere ossa sane e per il normale funzionamento del sistema immunitario. Può essere utile assumere un integratore specifico di tale vitamina, soprattutto nelle donne mature e in menopausa.

Vitamina D: perché è utile e quando è indicato assumerla

Come abbiamo accennato l’azione della Vitamina D si concentra attorno a due benefici principali: da un lato rafforza il sistema immunitario, dall’altro rende le ossa più robuste e resistenti.

Questa sua caratteristica la rende particolarmente utile per le donne in menopausa. Infatti, in questa fase della vita diminuiscono gli estrogeni, ormoni tipici dell’organismo femminile che giocano un ruolo cruciale nella protezione delle ossa, e questo determina l’insorgenza dell’osteoporosi. Le donne più a rischio sono le over 50 e proprio in questa età è consigliato assumere un integratore di Vitamina D.

In particolare, è necessario integrare la Vitamina D durante l’inverno, quando l’esposizione solare si riduce, impedendo all’organismo di sintetizzare questa sostanza. Ciò influisce sulla salute delle ossa e sulle difese immunitarie.

L’integrazione con Vitamina D è particolarmente consigliata anche per chi vive in una grande città. Il biossido di zolfo emesso dai gas di scarico e responsabile dell’inquinamento inibisce infatti la produzione di Vitamina D dovuta all’esposizione ai raggi UVB.

Allo stesso tempo la Vitamina D può essere usata anche in estate, soprattutto quando si va in spiaggia e si vuole prendere una tintarella senza rischi: le creme solari riducono infatti la produzione di Vitamina D e un buon integratore potrebbe rivelarsi utile perché permette di sfruttare tutti i benefici del sole.

Insomma, parliamo di una sostanza essenziale, capace di aiutarci ad essere forti e resistenti durante specifici momenti della vita.

Infatti, la Vitamina D ha anche altri benefici che aiutano il nostro organismo:

Contribuisce al mantenimento di denti sani

Contribuisce al normale assorbimento e al normale utilizzo del fosforo e del calcio da parte del nostro organismo, mantenendo livelli normali di calcio nel sangue. Naturalmente anche l’alimentazione svolge un ruolo cruciale in questi casi. Tra i cibi più ricchi di vitamina D spiccano l’olio di fegato di merluzzo, le uova, le carni rosse, il latte e il pesce grasso.

Quando però si ha una carenza di Vitamina D o è necessario rendere il fisico più forte e resistente, allora si può assumere un integratore di Vitamina D. Sul mercato esistono diverse alternative, tra queste Vitamina D3 IBSA 2.000 UI con la tecnologia Film Tec®.

Perché scegliere un integratore IBSA Farmaceutici

Il fabbisogno giornaliero medio di vitamina D varia in base all’età e ad eventuali stati di carenza.

Vitamina D3 IBSA è disponibile in un formato pratico in film orosolubile e può essere assunta in ogni momento della giornata, senza il bisogno di acqua. I film orosolubili sono strisce ultrasottili che si poggiano sulla lingua e si sciolgono in pochi secondi, lasciando un gradevole gusto arancia. Vitamina D3 IBSA beneficia della tecnologia brevettata IBSA FilmTec®, che consente di rilasciare il componente, in questo caso la Vitamina D3, o il principio attivo, in pochi secondi. Ogni film è contenuto in una pratica bustina monodose da tenere anche nella borsetta e assumere in ogni momento della giornata, senza superare le dosi raccomandate.

Vitamina D3 IBSA 2.000 UI è priva di glutine, OGM e non contiene lattosio.

Vitamina D3 IBSA è un integratore alimentare. Il prodotto va assunto nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

IBSA Farmaceutici è una società farmaceutica svizzera nata nel 1945. L’ integratore Vitamina D3 IBSA 2.000 UI è disponibile anche su Amazon.