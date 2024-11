Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Se desideri migliorare il tuo benessere, dovresti sapere che il tuo smartphone contiene già molti strumenti avanzati e sempre a portata di mano dedicati al monitoraggio e al controllo della salute, fisica e mentale.

Parliamo nello specifico di salute femminile, e di diverse funzioni, app e impostazioni integrate nel dispositivo che utilizzi di più ogni giorno, Android o iPhone, avere un po’ di consapevolezza in più su aspetti fondamentali come l’umore quotidiano, il ciclo mestruale o l’assunzione di medicine.

Il monitoraggio del ciclo mestruale, fertilità e gravidanza

Monitorare il ciclo mestruale, la fertilità e il percorso della gravidanza è diventato semplice e intuitivo grazie alle funzioni e alle app dedicate disponibili sugli smartphone. Se hai un iPhone, puoi controllare le tue mestruazioni, le varie fasi del ciclo e i sintomi connessi tramite l’app Salute, attivando notifiche che ti avvisano quando si sta avvicinando il prossimo ciclo o periodo fertile. Puoi consultare una sezione dedicata per vedere a colpo d’occhio cosa aspettarsi nei prossimi giorni, registrare i tuoi sintomi e rilevare tendenze o possibili anomalie da considerare.

Per chi utilizza Android, non esiste una funzione integrata uguale per tutti i brand, ma è possibile scegliere tra molte app affidabili come Clue, Flo o Maya, che offrono funzionalità simili per monitorare e informarti su vari aspetti della salute femminile.

Durante la gravidanza, entrambi i sistemi operativi supportano app dedicate, come iMamma, tra le più scaricate in Italia, e Sprout, che segue le linee guida della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Questi strumenti consentono di monitorare ogni fase della gestazione, offrendo informazioni personalizzate e promemoria per visite e controlli medici. Grazie alla tecnologia, ogni donna può avere a portata di mano strumenti per una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle sue esigenze, in ogni fase della vita.

Benessere mentale e monitoraggio dell’umore

Su uno smartphone Android, puoi entrare nella sezione Benessere digitale e Controllo genitori, una parte delle impostazioni che contiene diversi strumenti per aiutarti a gestire il tempo trascorso online, impostando pause, riducendo il tempo davanti allo schermo e organizzando i momenti di riposo o concentrazione.

Su iPhone, invece, si va un po’ più in profondità con una sezione dell’app Salute dedicata proprio al benessere psicologico, con un questionario che ci aiuta a fare luce sul nostro stato mentale e un vero e proprio diario degli stati d’animo per annotare emozioni e umori della giornata, valido strumento per aumentare l’auto-consapevolezza e monitorare eventuali cambiamenti emotivi nel tempo.

Entrambi i sistemi operativi supportano app come Diario – Tracciatore di Umore o Happify, che permettono di annotare l’umore, analizzarne le variazioni e consultare consigli pratici per migliorare il proprio equilibrio mentale, per costruire una routine quotidiana più sana e consapevole del proprio stato d’animo.

Promemoria per assumere medicinali e integratori

Se anche tu dimentichi spesso di assumere i tuoi integratori quotidiani o hai bisogno di un supporto in più per ricordarti di assumere le tue terapie, sarai felice di sapere che il tuo smartphone può essere d’aiuto. Su iPhone, in particolare, sempre nell’app Salute è presente una funzione per impostare promemoria personalizzati per l’assunzione di farmaci, come contraccettivi o altre terapie, con orari e giorni programmati per non dimenticare mai una dose.

Su Android, puoi usare le sveglie o i promemoria di sistema, o scaricare un’app come MyTherapy, pensata per ricordarti l’assunzione dei medicinali in modo semplice e immediato.

Queste funzioni e app dedicate alla salute femminile ti consentono di raccogliere e organizzare informazioni preziose per migliorare la consapevolezza del tuo benessere e avere una visione più completa della tua salute.