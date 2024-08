Odontostomatologia ad Avellino: cure e tecnologie avanzate

Fonte: Studio medico dei Dr. Tirone Il Dottor Pasquale Tirone, specialista in Odontostomatologia

Studio Medico dei Dr. Tirone è rinomato per la sua eccellenza e professionalità in ambito sanitario. Situato ad Avellino, questo studio privato si distingue per l’utilizzo di tecnologie diagnostiche all’avanguardia e per l’elevata competenza del suo personale. La priorità è offrire un’attenzione personalizzata, rispondendo alle esigenze dei pazienti con percorsi diagnostico-terapeutici innovativi e basati su un’esperienza consolidata. I Dottori Antonio, Pasquale e Lucio Tirone, specialisti rispettivamente in oculistica e chirurgia oftalmica, odontostomatologia, e chirurgia plastica ed estetica con un focus particolare sulla chirurgia della mano, vantano una formazione di alto livello e una lunga pratica professionale. I tre fratelli e colleghi seguono le orme del loro padre, il Dottor Benedetto Tirone, un noto medico pediatra che ha fondato lo Studio medico Tirone ad Avellino nel 1952. Negli anni settanta e ottanta, hanno completato i loro studi di medicina e ampliato le loro competenze tecnico-scientifiche, lavorando in prestigiosi centri negli Stati Uniti e in Svezia. Lo Studio medico Tirone ad Avellino offre servizi diagnostici avanzati, supportati da apparecchiature moderne e tecnologicamente avanzate che vengono costantemente aggiornate. Questo impegno continuo nell’innovazione permette di fornire diagnosi precise e trattamenti efficaci, mantenendo lo studio all’avanguardia nel campo medico.

Tutti i servizi odontostomatologici dello Studio Medico dei Dr. Tirone

Il Dottor Pasquale Tirone si è laureato nel 1983 in Medicina e Chirurgia presso L’Università Federico II di Napoli. Quattro anni dopo, ha conseguito la specializzazione in Odontostomatologia presso l’Università di Sassari. Dal 1988 ha intrapreso un percorso di Formazione Continua presso i Centri di Saluzzo e Pistoia dove ha seguito corsi di Odontostomatologia conservativa, protesi fisse, protesi totali e endodonzia. Per completare la sua formazione, il Dottor Tirone ha completato con successo alcuni corsi di specializzazione in Implantologia presso il Policlinico Gemelli di Roma. Tali corsi sono stati propedeutici all’ammissione alla specializzazione in Implantologia, svoltasi tra il 1993 ed il 2001 presso la Branemark Clinic dell’Università di Goteborg, in Svezia; con la quale il Dottore conserva stretti rapporti professionali. Nel 2003, il Dottore ha seguito un corso di Implantologia “Workshop of maxillofacial reconstruction and implantology” presso il Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale all’Università di Umea, Svezia. Un importante curriculum che non ha mai smesso di perfezionare; difatti, ha accresciuto le sue conoscenze tramite corsi di implantologia, tra i più rinomati vi è sicuramente il corso “Current Concepts in American Dentistry” presso la New York University e “Success Criteria for Implant Prosthodontics”, presso la Harvard School of Dental Medicine di Boston. Il perfezionamento di tali tecniche e la più che trentennale esperienza nel campo dell’odontostomatologia ad Avellino, hanno fatto si che si che il Dottor Pasquale Tirone si sia trovato ad affrontare un’ampissima casistica, soprattutto nel suo campo elettivo dell’implantologia. Ad oggi il Dottore ha eseguitoalmeno 2000 interventi di implantologia.

Nello studio Tirone di Avellino, gli interventi di odontostomatologia del Dottor Pasquale Tirone toccano numerose patologie e problematiche, tra cui:

Pedodonzia per i giovani pazienti : si occupa della cura dei denti dei bambini, affrontando problematiche come la carie infantile. In Italia, circa il 50% dei bambini tra i 6 e i 12 anni soffre di carie dentali, e il Dottor Tirone è impegnato nella prevenzione e nel trattamento di queste patologie.

: si occupa della cura dei denti dei bambini, affrontando problematiche come la carie infantile. In Italia, circa il 50% dei bambini tra i 6 e i 12 anni soffre di carie dentali, e il Dottor Tirone è impegnato nella prevenzione e nel trattamento di queste patologie. Endodonzia per problemi delle cavità dentarie : specializzato nel trattamento delle patologie della polpa dentaria e delle radici dei denti, ha contribuito a trattamenti endodontici che vantano un tasso di successo superiore al 95%. In Italia, il 90% degli adulti ha subito almeno un trattamento endodontico nel corso della vita.

: specializzato nel trattamento delle patologie della polpa dentaria e delle radici dei denti, ha contribuito a trattamenti endodontici che vantano un tasso di successo superiore al 95%. In Italia, il 90% degli adulti ha subito almeno un trattamento endodontico nel corso della vita. Ortodonzia per le anomalie nella crescita dei denti e delle ossa mascellari : esperto nella correzione di malocclusioni e disallineamenti dentali, utilizza sia apparecchi tradizionali che invisibili (ClearCorrect, sistema avanzato di terapia con allineatori trasparenti che sfrutta le tecnologie digitali, il design e gli approcci clinici più recenti per trattare vari tipi di malocclusione). In Italia, il 70% dei bambini e adolescenti porta l’apparecchio ortodontico per correggere malocclusioni.

: esperto nella correzione di malocclusioni e disallineamenti dentali, utilizza sia apparecchi tradizionali che invisibili (ClearCorrect, sistema avanzato di terapia con allineatori trasparenti che sfrutta le tecnologie digitali, il design e gli approcci clinici più recenti per trattare vari tipi di malocclusione). In Italia, il 70% dei bambini e adolescenti porta l’apparecchio ortodontico per correggere malocclusioni. Parodontologia per alterazioni dei tessuti gengivali : si occupa della prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie gengivali, che colpiscono un’alta percentuale della popolazione italiana. La sua formazione avanzata gli permette di trattare efficacemente condizioni come la gengivite e la parodontite.

: si occupa della prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie gengivali, che colpiscono un’alta percentuale della popolazione italiana. La sua formazione avanzata gli permette di trattare efficacemente condizioni come la gengivite e la parodontite. Odontostomatologia per la diagnosi di alterazioni o infezioni dentarie e di tutto il cavo orale: specializzato nella diagnosi e trattamento di infezioni e alterazioni che colpiscono il cavo orale, garantisce un approccio integrato per la salute orale complessiva dei suoi pazienti.

Queste competenze, unite alla costante aggiornamento professionale e all’uso di tecnologie avanzate, permettono al Dottor Pasquale Tirone di offrire ai suoi pazienti un servizio di altissimo livello. Inoltre, il Dottore esegue interventi di implantologia avanzata che richiedono anni e anni di esperienza, collaboratori formati e continuo aggiornamento specifico. Questo genere di interventi rappresentano una branca specialistica dell’odontostomatologia che si occupa della sostituzione dei denti mancanti con impianti osteointegrati. Questi impianti sono radici dentali artificiali in titanio, che vengono inserite chirurgicamente nell’osso mascellare o mandibolare per sostenere protesi dentali, come corone, ponti o dentiere.

Impiantologia avanzata

Alcuni esempi di questi interventi includono le tecniche All-on-4 e All-on-6, che permettono di sostituire un’intera arcata dentale con soli quattro o sei impianti, riducendo il numero di impianti necessari rispetto alle tecniche tradizionali e offrendo una soluzione fissa e stabile. Gli impianti zigomatici sono utilizzati in casi di grave atrofia ossea nella mascella superiore, dove non è possibile utilizzare impianti tradizionali, ancorandosi nell’osso zigomatico per fornire una base solida per protesi dentali. Il rialzo del seno mascellare è una procedura chirurgica che aumenta la quantità di osso nella mascella superiore posteriore, preparando l’area per l’inserimento di impianti dentali, spesso necessario in caso di significativa perdita ossea. La rigenerazione ossea guidata (GBR) utilizza membrane biocompatibili per favorire la crescita dell’osso naturale intorno agli impianti, fondamentale per pazienti con insufficiente volume osseo. Il dottor Tirone utilizza Impianti straumann considerati tra i migliori al mondo.

Gli interventi di implantologia avanzata presentano diverse difficoltà tecniche che richiedono un alto livello di competenza e specializzazione, come la precisione chirurgica, la valutazione e pianificazione preoperatoria e la gestione di complicanze. Solo un medico con una formazione approfondita e un’esperienza significativa può garantire risultati ottimali e minimizzare i rischi associati. In Italia, l’implantologia dentale è molto diffusa, con circa un milione di interventi eseguiti ogni anno. La domanda crescente è attribuibile all’aumento dell’età media della popolazione, che comporta un maggior numero di pazienti che necessitano di sostituzioni dentali.

In sintesi, l’operato del Dottor Pasquale Tirone incarna l’eccellenza nell’odontostomatologia, grazie a un lungo percorso di formazione e aggiornamento professionale. Specializzato in odontostomatologia e con un’ampia esperienza in implantologia avanzata, il Dottor Tirone ha dimostrato una competenza eccezionale nel trattare una vasta gamma di patologie dentarie e orali. La sua dedizione all’innovazione e l’uso di tecnologie avanzate gli permettono di offrire ai pazienti trattamenti di altissima qualità, assicurando risultati efficaci e duraturi.