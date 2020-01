editato in: da

Come si allena Diletta Leotta? La bellissima conduttrice sportiva catanese, che compirà 29 anni il prossimo agosto, è una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano. La sua invidiabile forma fisica è uno dei motivi per cui è tanto ammirata sui social dove, nei giorni scorsi, ha condiviso una foto di auguri natalizi in cui compare in compagnia dei genitori – la mamma Ofelia è bella come lei – e del fratello Mirko Manola, apprezzato chirurgo estetico.

Noi, per il nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta, abbiamo passato qualche ora assieme a lei nella sua casa milanese. Durante questa piacevole chiacchierata ci ha confidato alcuni segreti dietro alla sua straordinaria bellezza e alla sua forma fisica. Per quanto riguarda quest’ultima, la Leotta ha rivelato di affidarsi spesso a un personal trainer di fiducia (cerca, impegni lavorativi permettendo, di allenarsi in palestra almeno due ore a settimana).

A questo professionista, che la segue e che le fornisce i consigli migliori per un workout efficace, la conduttrice di DAZN, laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti, fa totale affidamento. Quando abbiamo conversato con lei nella sua nuova dimora milanese – è stato un pomeriggio davvero piacevole all’insegna delle chiacchiere tra donne – ci ha però confidato che, dal momento che si allena da un po’, ha imparato qualche trucco.

Questo le consente, quando si trova a casa, di fare da sola diversi esercizi che le permettono di tenersi in forma (e i risultati, parliamoci chiaro, si vedono eccome). Grazie al nostro format abbiamo avuto modo di scoprire questa sua abitudine e di venire a sapere che per ottimizzare il tono muscolare ricorre anche allo yoga, ottimo alleato non solo della forma fisica, ma anche del benessere mentale.

Sempre impeccabile sui social e in tv, Diletta Leotta è uno dei tanti esempi di perfetto equilibrio tra doni di madre natura e cura costante del proprio corpo. La conduttrice catanese non trascura proprio nulla: come abbiamo ricordato pochi giorni fa, va molto orgogliosa della sua manicure e, dato le molte ore al giorno che passa con il trucco sul viso per motivi di lavoro, ricorre a ottimi prodotti per la detersione dello stesso e utilizza creme in grado di migliorare l’elasticità della pelle.