Sgonfiare le borse sotto gli occhi. L’esperta ci svela il segreto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Causate da un ristagno di liquidi e dalla lassità dei tessuti, le borse sotto gli occhi sono per tanti un vero e proprio incubo. Un inestetismo che ci mette a dura prova e rischia di diventare un disagio quando bisogna realizzare make up o si sogna uno sguardo riposato.

Per questo abbiamo chiesto alla nostra esperta qualche consiglio per sgonfiare le borse sotto gli occhi e i prodotti migliori per ottenere buoni risultati.

Come eliminare le borse sotto gli occhi?

“Partiamo da un chiarimento necessario” – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Non esiste ad oggi una tecnica oppure un prodotto che consenta di eliminare totalmente le borse sotto gli occhi. Sarebbe più corretto parlare di metodi e cosmetici per attenuarle. Possiamo dunque combatterle, migliorandone l’aspetto”.

Sul mercato esistono moltissimi prodotti che promettono di eliminare le borse sotto gli occhi, ma quali sono davvero efficaci? Ci risponde l’esperta: “L’importante è prima di tutto scegliere prodotti con una composizione acquosa, che non appesantisca la zona del contorno occhi. Le formulazioni oleose, infatti, tendono ad appesantire la zona, provocando l’effetto contrario”.

“Un altro aspetto essenziale è rappresentato dall’applicatore. Io consiglio sempre il roll on, più facile da utilizzare e perfetto per stimolare la zona de contorno occhi, favorendo il drenaggio dei liquidi”.

Cosa fare per diminuire le borse sotto gli occhi

Scopriamo dunque quali sono i migliori prodotti da usare per diminuire le borse sotto gli occhi secondo l’esperta. Troviamo prima di tutto la crema Collistar Idro-Attiva con un effetto ghiaccio super efficace, ideale per minimizzare occhiaie e borse, conferendo luminosità allo sguardo.

Offerta Collistar Idro-Attiva Crema effetto gel per contorno occhi

“Ciò che apprezzo di più di questo prodotto è la texture effetto ghiaccio, massimizzata dall’applicatore in ceramica”, ci svela l’esperta Camilla Gentili. La formulazione contiene acido ialuronico, alga bruna e peonia italiana, ingredienti che regalano una profonda idratazione, contrastando i gonfiori.

In più si può applicare più volte durante il giorno, sia la mattina che la sera, ed è ideale pure per le pelli sensibili.

Rilastil Hydrotenseur Crema contorno occhi idratante

“Ideale per chi cerca un trattamento concentrato anti-borse e anti-occhiaie” – racconta Camilla Gentili – “La crema contorno occhi di Rilastil contiene una miscela esclusiva di acido ialuronico a tre diversi pesi molecolari. Dona un effetto riempitivo, riparando la pelle, rendendola elastica e contrastando anche le rughe”.

Con una texture in gel fresco e un’azione idratante immediata, il contorno occhi Lierac è super idratante. La formulazione contiene acido ialuronico reidratante e ossigeno biomimetico, contrastando borse sotto gli occhi e occhiaie.

Remescar crema borse e occhiaie Trattamento istantaneo per borse sotto gli occhi

Ideale per chi cerca un trattamento istantaneo ed è sempre di fretta, la crema Remescar è fra le più apprezzate su Amazon. “La texture è leggerissima, si assorbe in fretta e non dà quel fastidioso effetto di pelle che tira”, spiega l’esperta. Tutto grazie a ingredienti che permettono di combattere la ritenzione idrica.

CeraVe crema contorno occhi Crema per borse sotto gli occhi

L’ultimo prodotto consigliato è la crema contorno occhi di CeraVe. Con acido ialuronico e ceramidi, questo trattamento attenua borse e occhiaie, idratando e rispettando la barriera protettiva della pelle.

Come sgonfiare gli occhi in fretta

“In urgenza consiglio di passare del ghiaccio in senso antiorario sulla zona. Ripetete l’operazione diverse volte, spostando il cubetto dall’esterno verso l’interno dell’occhio. Consiglio anche un massaggio linfodrenante nella zona e l’applicazione di un contorno occhi decongestionante”.

Come massaggiare le borse sotto gli occhi

Come funziona il massaggio linfodrenante per il contorno occhi? Iniziamo prima di tutto localizzando le ghiandole linfatiche che hanno come compito quello di drenare i liquidi in eccesso. Si trovano in questo caso ai lati del viso. Esercita una leggera pressione usando la punta delle dita, poi muoviti partendo dagli zigomi verso l’alto e in seguito scivolando all’altezza delle tempie.

Si tratta di un movimento ottimo per veicolare l’acqua in eccesso che si è accumulata sotto gli occhi, creando le tanto odiate borse. Applica poi un trattamento decongestionante, picchiettandolo con i polpastrelli, e muoviti dall’interno dell’occhio verso l’esterno, arrivando sino alla zona finale delle sopracciglia. Termina con dei leggeri movimenti circolari.