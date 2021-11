Rossetti a lunga durata: i migliori della stagione da non perdere

Impossibile non avere un rossetto a lunga tenuta nel proprio beauty case. Prodotti all day long da indossare senza paura di sbavature, che resisteranno a qualsiasi evento o condizione (mascherina compresa). Rossetti, tinte labbra e lacche con formule iperpigmentate che non andranno fuori dai bordi, rimarranno tutto il giorno e, soprattutto, sono no transfer.

Se la tua voglia di colore non è mai passata in secondo piano, questo è il momento giusto per scoprire i migliori rossetti a lunga tenuta che renderanno unica la stagione secondo le tendenze.

Come applicare il rossetto a lunga durata

Sicuramente la formula può fare la differenza, ma quando si applica un rossetto e si cerca un risultato che possa durare ore e ore è bene porre attenzione ai giusti passaggi.

Si parte dalla lipcare: sì allo scrub, almeno una volta a settimana. In questo modo non saranno presenti pellicine e zone più o meno disidratate che potrebbero far durare meno il rossetto. Non dimenticare il primer, proprio come il viso, e per delimitare i bordi della bocca o per cambiare, correggere o migliorare le labbra aggiungi una matita labbra dello stesso colore del rossetto. Ovviamente delimita i bordi, ma riempi anche l’interno della mucosa per un risultato long lasting.

Ultimo tip? Dopo aver applicato il rossetto passa uno strato sottile di cipria in polvere trasparente posizionando una velina tra le labbra e il pennello. In questo modo aumenterai la tenuta della lacca colorata applicata facendo diventare il rossetto waterproof.

I migliori rossetti a lunga durata

È arrivato il momento di scoprire i migliori rossetti a lunga durata per questa stagione. Nude, rossi e burgundy: impossibile non trovare il rossetto indelebile adatto per te per le tue labbra.

MAC, Retro Matte lipstick

Non si può essere lipstick addicted senza avere un rossetto effetto velluto nel proprio beauty case. Nonostante la formula super matte, scorrono con facilità e resistono per ore e ore.

Charlotte Tilbury, Tinted Love

Più di un rossetto a lunga tenuta, ma un prodotto multiuso perfetto sia come tinta labbra sia per dare colore alle guance. L’ideale da tenere in borsa per un ritocco all’ultimo minuto.

Dior, Diorific

Oltre un colore pieno e super resistente, questo rossetto si distingue per il packaging full gold che lo rende un vero e proprio elemento da collezione.

Lancome, L’absolu Rouge Drama Ink

Non il solito rossetto a lunga durata dall’effetto opaco, ma caratterizzato dal finish semi-mat e ultra confortevole. Un vero effetto seconda pelle grazie alla tecnologia emulsione acqua in olio, permettendo l’applicazione di uno strato più sottile ma pieno di colore.

Catrice, Matt Pro Ink

Impossibile non menzionare i rossetti a lunga durata low cost che entrano in classifica a pieni voti. Arricchito con burro di moringa, ha una texture liquida che risulta leggera e piacevole sulle labbra.

Make Up For Ever, Rouge Artist

Questo rossetto non si contraddistingue non solo per l’effetto long lasting e una formula piacevolmente idratante, ma anche per la forma che si ispira al pennello labbra. Questo permette un’applicazione intuitiva e molto precisa.

Wakeup Cosmetics, Petail Veil Liquid Lipstick

Un rossetto liquido matte estremamente elastico che si adatta alle labbra donando colore e un magnifico finish vellutato. Nonostante la formula asciutta, scorre con piacere sulle labbra e lascia un adorabile profumo di zucchero filato. Cruelty free e Vegan friendly.

ClioMakeUp, LiquidLove

In poco tempo queste tinte sono diventate un vero trend per chi ama i colori dalla tenuta infinita. Il colore non è completamente opaco, ma lascia un piacevole effetto luminoso che non ne comprometterà la lunga tenuta.

La Perla, Matte Silk Lipstick

Sono una novità nel mondo del make-up e, oltre a offrire un super tenuta sulle labbra e un colore pieno, ha un packaging da sogno e super chic.

KVD Beauty, Everlasting Liquid Lipstick

Una formula vegana cremosa, con pigmenti a lunga tenuta che non sbava. Un rossetto costituito da agenti idratanti di origine naturale, derivati dalla vitamina E e dai semi di girasole.

Kiko, Green Me Matte Lipstick



La formula green, con Materie Prime di Origine Naturale e arricchita con Olio di Mandorla e Olio di Ricino, congiunge una particolare attenzione all’ambiente a un rossetto pigmentato e super coprente, già dalla prima passata. Il plus è dato dal packaging in carta per promuovere un minor utilizzo di componenti plastiche.

Sephora, Cream Lip Stain



Una tinta piena e ricca di colore, che si asciuga sulle labbra lasciando un bellissimo effetto opaco e super resistente. Non secca le labbra e garantisce l’effetto no-transfer: a prova di bacio.

Nabla, Cult Matte Soft Touch Lipstick



Non il solito effetto matte, ma arricchito dal finish satinato. Merito degli oli leggeri e polveri micronizzate che si combinano tra loro per un effetto soft-focus perferzionante.

Maybelline, Superstay

Ben 16 ore di tenuta e comodità grazie alla formula a inchiostro elastico con pigmenti altamente concentrati. Da non sottovalutare l’applicatore a punta che permette di tracciare linee precise anche sui contorni.

Wycon, Liquid lipstick



Un perfetto rossetto per chi cerca un effetto opaco all day long insieme a un applicatore di precisione che permette di delineare le labbra al meglio per un risultato super HOT.

Lime crime, Matte Velvetines



È stato uno dei primi rossetti a lunga tenuta ad arrivare dall’Oltreoceano. Si distingue dagli altri non solo per la super tenuta, ma anche per il range di colori: dai più esagerati a quelli perfetti per essere indossati ogni giorno.