8 prodotti di bellezza diventati famosi su TikTok da conoscere subito

Le tendenze beauty ormai si decidono sul social preferito dalla Gen Z: è infatti TikTok il luogo dove, prodotti e hack beauty hanno la loro possibilità di diventare dei veri e propri trend permettendo a tutti gli utenti di scovare cosmetici rivoluzionari e formule innovative dai risultati sorprendenti. Diventati virali alcuni video hanno cambiato completamente le sorti di un prodotto, facendolo diventare una vera e propria ossessione beauty tanto – talvolta – da mandarli addirittura sold out sui siti dei brand produttori.

Dai profumi ai fondotinta, passando per i beauty tool ai rossetti ecco dunque una classifica dei prodotti beauty più famosi diventati must have grazie alla piattaforma video più utilizzata del momento.

1) Prodotti beauty diventati famosi su TikTok il Sky High Mascara di Maybelline

Iniziamo con un prodotto che è andato sold out e per merito dei video di TikTok è ormai praticamente introvabile: il Lash Sensational Sky High mascara di Maybelline.

Considerato tra i migliori mascara di fascia medio-bassa di prezzo è adorato dai tiktoker perché garantisce uno sguardo intenso e ciglia perfettamente volumizzate e di un nero intenso. Lo scovolino flessibile si adatta ad ogni tipo di ciglia e permette di incurvare e donare intensità allo sguardo. Inoltre è adatto anche agli occhi sensibili perché si strucca con molta facilità.

2) Infaillible 24H Fresh Wear di L’Oréal Paris il fondotinta long lasting compatto

Con oltre 315K visualizzazioni è sicuramente Hayley Buix l’utente che ha reso un vero trend il fondotinta compatto Infaillible 24H Fresh Wear di L’Oréal Paris.

Nonostante sia ormai un prodotto davvero famosissimo, in rete si leggono pareri discordanti sulla sua resa. Alcune persone lo idolatrano come tra i migliori fondotinta in assoluto, mentre per altri la sua texture è decisamente troppo spessa e polverosa non permettendo di ottenere quel famoso effetto “seconda pelle” che promette.

I tiktoker però ne approvano tutti la durata e la resistenza (anche ad acqua e sudore) e lo consigliano in particolare a chi ha la pelle mista o grassa per combattere la produzione di sebo in eccesso.

3) I rossetti a prova di mascherina, Shine Loud High Lip Color di NYX

Sono stati definiti come i migliori rossetti long lasting in assoluto, resistenti e confortevoli anche sotto la mascherina e soprattutto completamente no transfert.

Disponibili in 24 colorazioni sono dei rossetti liquidi che garantiscono 16 ore di brillantezza assoluta. La texture è morbida e la formula vegana. Caratterizzati da due applicatori, il primo è infuso di un colore extra brillante ma quello che li rende speciali è il secondo step: un particolare gloss sigillante che li rende confortevoli sulle labbra e ne blocca la durata.

4) I Heart Revolution, il primer al cocco diventato un must

Non solo make-up anche i prodotti per la cura del viso sono diventati dei veri trend su TikTok, uno su tutti il primer viso al cocco di I Heart Revolution dalla formulazioni nutriente e idratante.

Non solo leviga, ma opacizza e prepara la pelle al trucco, aumentando la durata di fondotinta e correttore e sopratutto regolando la produzione di sebo. Ideale quindi nel caso di pelle mista e grassa o con la tendenza a lucidarsi. Disponibile da OVS il prodotto ha un prezzo bassissimo ed un inconfondibile profumo di cocco.

5) Dr.Jart+ Cicapair™ Tiger Grass Color Correcting Treatment SPF 30

Molto più di un prodotto viso, questa incredibile crema dal colore verde agisce come un trattamento coloring corrective sulla pelle, agendo in particolare su rossori e discormie.

Considerata alla stregua di un fondotinta iper leggero questa crema va a lavorare e correggere gli arrossamenti, omogenizzando l’incarnato e perfezionando la pelle. Una volta stesa infatti il colore verde sparisce diventando di un beige chiaro che protegge dai danni UV, da smog e inquinamento.

La formula arricchita da Centella Asiatica contribuisce a far guarire la pelle (soprattutto quella sensibile) e a contrastare irritazioni e gli arrossamenti cutanei.

6) Massaggiatore viso Gua Sha uno dei super trend di TikTok

Tra i beauty tool più famosi di TikTok c’è anche lui: il massaggiatore viso Gua Sha in quarzo rosa. Diventato celebre prima tra le celebrity (tra le sue addicted c’è pure Miranda Kerr) e poi sui social è uno degli accessori di bellezza più famosi in assoluto proprio grazie ai moltissimi video tutorial presenti in rete.

Da utilizzare mattina e sera, dopo aver applicato un olio viso, questo massaggio dovrebbe migliorare la qualità della pelle, ridurre rughe e linee sottili e donare tonicità e freschezza sul viso. Sul social inoltre non mancano filtri viso che aiutano ad eseguire i movimenti giusti per una skincare routine a regola d’arte.

7) Revlon Salon One Step Hair la spazzola asciugacapelli facile da usare

Dalla skincare alla haircare il passo è breve su TikTok, dove tra gli accessori e rimedi di bellezza non ci si dimentica assolutamente della cura dei capelli. Se infatti è il metodo dell’accappatoio il più virale sul social per ottenere boccoli senza calore, tra le spazzole riscaldate c’è sicuramente la Salon One Step Hair di Revlon.

II prima-dopo in questo caso si sprecano. Sono tantissimi i tiktoker che hanno testato questa spazzola e l’hanno messa alla prova con ogni tipo di chioma. Indistruttibile, leggera e facile da utilizzare la spazzola tonda emette calore come un phone, si può usare sia sui capelli bagnati che già asciugati e permette di lisciare, volumizzare e creare delle onde delicate su ogni tipo di chioma.

8) Il siero effetto vampiro di The Ordinary

Prima in assoluto a rendere famoso questo prodotto fu Kim Kardashian che già nel 2018 in un’intervista ad Allure affermò che tra i suoi sieri viso AHA preferiti ci fosse proprio quello di The Ordinary, poi i giovani della Gen Z lo hanno riscoperto e reso nuovamente un trend.

La soluzione peeling esfoliante AHA 30% + BHA 2% è dunque tra i prodotti beauty più famosi al mondo, colpisce il suo colore rosso sangue e capacità di purificare i puri in profondità e cancellare le linee sottili del viso.



Proposto come un vero e proprio must have tra gli utenti di TikTok va utilizzato con cautela (come del resto tutti i prodotti a base di alfa idrossiacidi). Infatti, essendo a base di acidi potrebbe irritare la pelle, per questo motivo non è un trattamento da usare quotidianamente, ma come trattamento settimanale o in caso di pelle molto sensibile anche mensile. Al suo interno anche acido Ialuronico e vitamina B per idratare e lenire.