Migliore rossetto rosso: i 10 rossetti rossi migliori di sempre

Il migliore rossetto rosso è quello che ti fa sentire sensuale, vivace, pieno di colore, che quando lo indossi non hai bisogno di altro per sentirti truccato. Il rossetto rosso è un prodotto iconico, impossibile non averlo indossato almeno una volta e non avere un rossetto rosso preferito. Non c’è un solo modo per indossarlo, magari non ami l’effetto grafico e definito su di te perché lo trovi troppo appariscente, prova allora a picchiettarlo e sfumarlo con il polpastrello, per un effetto soft e meno marcato. Anche il rossetto rosso cremoso è un’alternativa più facile da portare rispetto al classico matte o al rossetto rosso liquido effetto velluto, che mette in risalto le labbra portandole in primo piano. Qualunque sia il tuo preferito, ecco i 10 rossetti rossi migliori che abbiamo provato. E il tuo rossetto rosso preferito, qual è?

Mac Cosmetics Ruby Woo Retro Matte Lipstick

Non potevamo aprire questa rassegna dei 10 migliori rossetti rossi senza citare forse il rossetto rosso più famoso: Mac Cosmetics Ruby Woo Retro Matte Lipstick. Il nome parla da solo e siamo sicuri che sarà stato il primo rossetto “serio” acquistato da voi che ci leggete. Sì, perché se Mac Cosmetics è il brand che acquisti per primo quando passi dal makeup di profumeria a quello professionale, Ruby Woo è il primo rossetto del brand che ti viene consigliato in negozio o online. È un po’ come un rito di iniziazione, se non hai Ruby Woo non entri nel girone del makeup. La texture è iper opaca, forse il rossetto rosso matte più matte che ci sia. Non è facilissimo da stendere, aiutatevi con un pennellino per essere più precisi, ma una volta applicato è velluto sulle labbra, bellissimo.

Mac Cosmetics, Retro Matte Lipstick Ruby Woo. Prezzo: 20,50€ su pinalli.it

Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lispstick Individualist

Tra i rossetti rossi economici non si può citare lui, probabilmente il rossetto rosso lunga tenuta economico più famoso del web: Maybelline Superstay Matte Ink Individualist. La formula è liquida ma non troppo e l’applicatore rende facile la stesura sulle labbra senza sbavature. Il colore è pieno fin dalla prima passata anche se ci vuole qualche minuto per farlo asciugare completamente. Pazienza ripagata dal fatto che questo rossetto non va via nemmeno mangiando o bevendo: se cercate un rossetto rosso a lunga tenuta liquido dovete provarlo e non ve ne pentirete. Per struccarlo basta un po’ di olio e tanto olio di gomito ma sicuramente è un rossetto che dura davvero tutto il giorno, fino al momento di struccarlo.

Maybelline, Superstay Matte Ink Liquid Lipstick Individualist. Prezzo: 11,45€ su lookfantastic.it

WeMakeup Ever Liquid Lipstick Borghese Camihawke

Altri rossetti liquidi da provare sono gli Ever Liquid Lipstick di WeMakeup, in particolare WeMakeup Ever Liquid Lipstick Borghese, realizzato in collaborazione con l’influencer Camihawke. L’applicatore di questo rossetto è forse il migliore mai provato: basta pulire sui bordi l’eccesso di prodotto e cominciare a delineare e riempire le labbra per riuscirci perfettamente, senza sbavature e senza bisogno di ricorrere a un pennellino, grazie alla sua forma ergonomica che accompagna i contorni delle labbra. Il rilascio di colore è immediato, non occorre fare mille passate per un’applicazione piena e ricca. La durata è ottima e non secca le labbra, cosa che spesso accade con i rossetti liquidi. Attenzione solo ai cibi troppo oleosi che potrebbero scioglierlo al centro, ma è davvero molto facile da riapplicare e sistemare. Il rosso è un rosso caldo e avvolgente, non banale.

WeMakeup, Ever Liquid Lipstick Borghese Camihawke. Prezzo: 15,00€

Chanel Rossetto Rouge Allure 99 Pirate

Tra i migliori rossetti rossi di brand luxury non potevamo non citare lui, Chanel Rouge Allure 99 Pirate. Una texture cremosa e leggermente lucida che rende le labbra piene rimpolpate e un colore particolare, un rosso freddo medio con una punta di berry all’interno che lo rende diverso dagli altri rossi. Le labbra sono idratate come con un balsamo labbra ma con la ricchezza del colore di un rossetto grazie all’olio di mandorle dolci, che le rende levigate. Un piccolo sfizio da togliersi per un rossetto che vale la pena collezionare.

Chanel, Rouge Allure 99 Pirate. Prezzo: 37,00€ su pinalli.it

Charlotte Tilbury Matte Revolution Red Carpet Red

Una makeup artist che non ha bisogno di presentazioni così come i suoi prodotti e rossetti: Charlotte Tilbury Matte Revolution Red Carpet Red è il rossetto rosso che vi serve se amate le texture matte ma non sopportate l’effetto secco sulle labbra ma, al tempo stesso, non volete i rossetti cremosi perché amate il finish extra opaco. Questo rossetto racchiude proprio tutte le caratteristiche di un rossetto perfetto: il finish è opaco ad effetto velluto, è cremoso e facile da applicare, non sbava e per essere un rossetto in stick ha una tenuta davvero ottima, anche mangiando e bevendo. Fatevi un regalo e provare un rossetto Matte Revolution di Charlotte Tilbury, non ve ne pentirete.

Charlotte Tilbury Matte Revolution Red Carpet Red Lipstick. Prezzo: 32,90€ su sephora.it

Nabla Cosmetics Dreamy Matte Liquid Lipstick Alter Ego

Un altro rossetto rosso da avere, particolare e diverso rispetto ai rossi più classici, è il Nabla Cosmetics Dreamy Matte Liquid Lipstick Alter Ego. Un rosso freddo con una punta di fucsia che lo rende più violaceo, perfetto se non vi sentite a vostro agio con i rossi caldi o puri o se volete una tonalità diversa dal solito. Pigmentatissimo, si asciuga velocemente e ha un effetto velluto sulle labbra, a lunghissima tenuta, senza seccarle. Perfetto con makeup occhi più elaborati o da solo, con giusto un tocco di mascara, per renderlo il vero protagonista del trucco.

Nabla Cosmetics, Dreamy Matte Liquid Lipstick Alter Ego. Prezzo: 14,90€ su pinalli.it

Sephora Collection Cream Lip Stain Mat 01 Always Red

Uno dei rossetti liquidi rossi più famosi e apprezzati nel tempo è Sephora Collection Cream Lip Stain Mat 01 Always Red. Quando ci fu il boom del rossetti liquidi è stato uno dei più acquistati, tra i primi rossetti liquidi ad avere un’ottima resa sulle labbra, sia in termini di colore, che di texture che di durata. Negli anni si riconferma uno dei migliori rossetti rossi a lunga tenuta, facile da applicare e ritoccare, resiste bene anche ai pasti e colora le labbra di un rosso classico intramontabile. Piccolo prezzo, massima resa.

Sephora Collection, Cream Lip Stain Mat 01 Always Red. Prezzo: 11,99€ su sephora.it

Dior Rouge Dior Lipstick 999 Velvet

Insieme al rossetto di Chanel, un vero must have per chi ama i brand luxury è il rossetto Dior Rouge Dior Lipstick 999 Velvet. Come suggerisce il nome l’effetto sulle labbra è come velluto, un colore pieno, avvolgente, opaco, un rosso classico tendente al caldo che veste le labbra di colore puro in un pack iconico e lussuoso e soprattutto ricaribabile, garantisce 16 ore di tenuta con un grande comfort nonostante il finish matte.

Dior, Rouge Dior Lipstick 999 Velvet. Prezzo: 39,99€ su douglas.it

Mesauda Milano Extreme Velvet 207 She’s A Lady

Se non avete ancora provato i rossetti Extreme Velvet di Mesauda Milano non vi resta che provarli, perché hanno una resa colore e un finish che sono la fine del mondo. Se cercate un rosso leggermente più scuro e meno brillante buttatevi su Mesauda Milano Extreme Velvet 207 She’s A Lady, un rosso corposo e appena più cupo dei classici rossi accesi, perfetto per chi non riesce a vedersi con tonalità troppo brillanti. Il finish, come suggerisce il nome, è estremamente opaco, la texture liquida si asciuga velocemente ed è confortevole sulle labbra, senza seccarle. Il colore è pieno fin dalla prima passata, senza bisogno di riapplicarlo più volte per avere una coprenza ottimale. A lunga durata, ve ne innamorerete dal primo utilizzo.

Mesauda Milano, Extreme Velvet 207 She’s A Lady. Prezzo: 11,90€ su pinalli.it

Fenty Beauty Stunna Lip Paint Uncensored

Fenty Beauty Stunna Lip Paint Uncensored non ha bisogno di presentazioni, è stato per mesi dalla sua uscita un vero e proprio best seller. Visto e rivisto sulle labbra di Rihanna, fondatrice del brand, ha un applicatole innovativo che permette una stesura davvero facilitata anche per chi di solito ha difficoltà con le formule liquide. Impossibile sbagliare e non delineare perfettamente le labbra, la formula è piuttosto liquida, ecco perché si asciuga subito e soprattutto è impercettibile sulle labbra, sembra di non averlo. Per quanto riguarda la tenuta, su alcuni risulta più a lunga durata, su altri tende a sbavare leggermente mangiando, ma il colore è talmente bello, il comfort della formula talmente alto e l’applicazione così facile che continua ad essere un vero e proprio best seller.

Fenty Beauty, Stunna Lip Paint Uncensored. Prezzo: 24,90€ su sephora.it