Delicati, detergenti e che rispettano l'ambiente, gli asciugamani monouso sono la soluzione ideale per ridurre gli sprechi durante la skincare senza rinunciare a una pulizia profonda

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La skincare è più delicata e consapevoli con gli asciugamani monouso

Prendersi cura della pelle è importante, così come trattarla con i prodotti giusti. Quante volte però, magari per fretta o poca voglia, ci dimentichiamo di farlo? Per risolvere il problema ecco che da Plantifique arriva la soluzione perfetta che stavate aspettando, e che oltre a ridurre il tempo da dedicare alla skincare si prende cura dell’ambiente (oltre che della pelle). Si tratta degli asciugamani monouso di Plantifique, realizzati con fibra di viscosa di alta qualità, biodegradabili, privi di sostanze chimiche e ultra-morbidi sulla cute, rendendoli piacevoli e sicuri durante l’uso per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili e soggette a problemi come l’acne.

Plantifique Gli asciugamani monouso che proteggono la pelle e l’ambiente

Cosa sono gli asciugamani monouso di Plantifique

Degli asciugamani morbidi sulla pelle, monouso, che vi evitano di usare prodotti per la detersione, come detergenti e simili, acqua e asciugamani da lavare, ma garantendovi una pulizia efficace e mirata con un solo gesto che assomiglia a una carezza e che si prende cura del vostro viso.

Un set di asciugamani che 100% in viscosa, che presentano un doppio lato per un utilizzo al massimo della versatilità. Questi asciugamani usa e getta, infatti, si usano dal un lato per una pulizia delicata, leggera, magari durante la skincare mattutina, quando la pelle è già pulita dalla sera prima, e un lato con una texture più efficace per una pulizia profonda, ideale per la skincare serale, quando la cute necessita di un detersione più accurata per eliminare ogni traccia di trucco e impurità. E garantendo una routine di cura della pelle completa ed efficace in ogni sua fase e momento della giornata.

Dei veri e propri panni struccanti monouso, che vi offrono un’eccezionale capacità di assorbimento e che resistono agli strappi, rendendole perfette per essere utilizzate sia da asciutte che da bagnate. Un prodotto che non solo vi offre la possibilità di pulire la pelle e proteggerla con un solo gesto, ma che vi permette anche di avere una valida alternativa igienica e rispettosa della pelle e dell’ambente rispetto ai tradizionali asciugamani, riducendo al minimo il rischio di irritazioni e rossori causati dall’uso ripetuto.

Come agiscono gli asciugamani monouso: i benefici sulla pelle

Grazie all’uso quotidiano di questi asciugamani per la detersione, infatti, la pelle risulta meno ruvida, liscia e immediatamente rinfrescata, ma anche accuratamente pulita e priva di oleosità, oltre al fatto che unire la cura della propria pelle a quella dell’ambiente fa bene anche a tutto il resto del proprio corpo.

Delle salviette ideali per la rimozione del trucco, ma anche per asciugare il viso e perfino per pulire i pennelli del trucco dopo l’uso, rispettando la pelle in ogni gesto e assicurandovi che qualsiasi cosa la tocchi abbia la delicatezza e la pulizia necessaria per trattarla con la massima cura possibile.

Plantifique Gli asciugamani monouso che proteggono la pelle e l’ambiente

Insomma, degli asciugamani monouso che vale la pena provare, che sono comodissimi da portare con sé ovunque, sia in viaggio che in borsetta per essere usati all’occorrenza, e che se introdotti nella propria skincare quotidiana, vi aiutano a trattate la cute nel modo più delicato e rispettoso possibile, e con l’attenzione che si merita.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp