Il mascara più venduto di Amazon è in offerta. Promette uno sguardo da cerbiatta e costa meno di 10 euro

Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il miglior mascara low cost ed effetto ciglia finte? Si trova su Amazon e ora è in offerta a meno di 10 euro. Si tratta del mascara Maybelline Sky High che promette (e mantiene) ciglia sensazionali in una sola passata e ha conquistato i creators di TikTok.

Non a caso il prodotto è diventato virale, con tanto di video prova in cui regala uno sguardo favoloso e ciglia visibilmente più voluminose e lunghe.

Qual è il miglior mascara effetto ciglia finte?

Gli esperti beauty di TikTok e Instagram ne sono convinti: il miglior mascara effetto ciglia finte è senza dubbio quello di Maybelline.

Arricchito con olio di rosa canina, questo mascara dona un risultato “ventaglio aperto”, grazie anche allo scovolino dotato di dieci strati di setole. Basta una passata per aprire e valorizzare le ciglia, donando lunghezza e volume, ma senza la presenza di grumi.

Il costo del mascara Maybelline, in offerta su Amazon, è particolarmente conveniente e permette di provare le varie versioni di questo bestseller. Non solo quella black per ciglia a ventaglio, ma anche quella waterproof, a prova d’acqua, e quella con colori differenti, fra cui il blu mist e il nero profondo.

Come mettere il mascara perfettamente?

Qual è il modo giusto per applicare il mascara Maybelline e ottenere un effetto wow sullo sguardo? La tecnica giusta – come suggeriscono gli esperti make up artist – è quella a zig zag.

Dunque parti dalla base delle ciglia, spostando lo scovolino verso l’alto con movimenti a zig zag. Ricordati sempre di tenere lo sguardo rivolto sotto l’alto, iniziando alla radice e realizzando dei gesti veloci e precisi sino ad arrivare all’esterno del tuo occhio.

Lo scovolino di questo mascara virale inoltre rende l’operazione ancora più semplice ed efficace. Usa la parte interna per arrivare a tutte le ciglia, sfrutta quella esterna per aprirle a ventaglio.

Dove mettere il mascara?

Puoi applicarlo sulle ciglia superiori, ma anche su quelle inferiori per “aprire” ancora di più lo sguardo. In questo caso fai attenzione, rendendo i tuoi movimenti ancora più decisi. Parti dalla radice e spostati verso il basso con lo scovolino, sempre con il movimento a zig zag usato in precedenza.

In tanti si chiedono come non far sbavare il mascara sotto gli occhi in questo caso. La risposta è semplice: utilizza una barriera durante l’applicazione.

Puoi posizionare sotto l’occhio un pezzettino di carta oppure un cucchiaino: in questo modo formerai una barriera fra le ciglia e la pelle, evitando che quest’ultima si sporchi.

Quante passate di mascara fare?

Per ottenere delle ciglia folte, lunghe e favolose il consiglio è quello di realizzare due oppure tre passate. Il bello del mascara Maybelline virale non è solo che costa meno di 10 euro e garantisce un effetto stupendo, ma anche la sua formulazione anti-grumi.

L’olio di rosa canina e i pigmenti minerali infatti svolgono un’azione emolliente, colorando e allungando le sopracciglia senza appesantirle. In ogni caso puoi variare il look grazie al mascara, scegliendo quante passate fare e quanto rendere profondo e intenso il tuo sguardo.

