Lo stick viso e corpo che ti regala una glass skin in pochi secondi ora costa pochissimo

Fonte: iStock Photos glass skin

Sogni una glass skin favolosa? Per ottenerla bastano pochi secondi grazie ad uno stick viso e corpo che costa pochissimo! Si tratta dello stick illuminante di L’Oréal Paris, un prodotto straordinario e super low cost, che riflette la luce, regalando l’amatissimo “effetto vetro”.

Con un finish riflettente e dalla luminosità intensa, questo stick è favoloso per creare un beauty look naturale o per rendere ancora più favoloso il proprio make up.

Si applica con facilità a tutti i tipi di pelle ed è disponibile in ben quattro tonalità. Il finish è vitreo, con un effetto istantaneo e un glow intenso. Confortevole e leggero, si adatta a tutti i tipi di pelle e dura per tutto il giorno.

Il prezzo? Solo 12,75 con uno sconto del 3% su Amazon. Per un prodotto make up che ha conquistato gli utenti e con tantissime recensioni positive.

Come ottenere la pelle di vetro subito

Questo stick della L’Oréal permette di avere una pelle di vetro in pochi secondi. Grazie ad una formula ricca di pigmenti luminosi e ad una texture che si fonde all’istante sulla pelle. La comprenza è modulabile e l’effetto immediato.

Come usarlo? Applica l’illuminante sulla pelle, facendo scorrere lo stick oppure utilizzando un pennello. I punti in cui applichi il prodotto ti permetteranno di ottenere un risultato migliore: usalo su zigomi, arco di Cupido, naso e arcata delle sopracciglia. Non solo: puoi utilizzarlo pure sul corpo per una pelle luminosissima!

Quando va messo lo stick illuminante?

Ma lo stick illuminante va messo prima o dopo il fondotinta? Per ottenere un risultato perfetto sarebbe meglio utilizzare questo prodotto dopo il fondotinta, per aggiungere luce in zone strategiche del viso.

Applicandolo dopo il fondotinta dunque riuscirai ad ottenere un effetto naturale, luminoso, ma soprattutto modulabile. In alternativa potresti aggiungere un po’ di illuminante al fondotinta, mescolando il tuo prodotto con lo stick, per un risultato perlescente.

Che colore di illuminante stick scegliere?

Lo stick L’Oréal per una glass skin è disponibile in tantissimi colori diversi. Se hai una pelle particolarmente chiara e con un sottotono freddo punta su tonalità ice come il rosa chiaro.

La tua pelle è media con un sottotono caldo, allora punta su illuminanti medi caldi come il beige pallido o lo champagne che si sposano alla perfezione con questo tipo di carnagione.

Se la tua pelle è olivastra scegli un color pesca, mentre nel caso di pelle scura andrà bene uno stick sui toni caldi del caramello e dell’oro, ideali per risvegliare l’incarnato e dare un effetto non solo glass skin, ma anche sunkissed.

Le zone in cui utilizzare il prodotto sono sempre le stesse, ottime per valorizzare il viso e renderlo luminoso. Prima di tutto il mento, ma anche la parte alta degli zigomi e l’area che si trova sotto l’arcata sopracciliare.

