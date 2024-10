Efficacia, sensorialità, etica: la filosofia di Patyka

Fonte: Ufficio Stampa

Efficacia, sensorialità, etica. Come si traducono nella pratica del brand?

Sono tre pilastri fondamentali della filosofia di Patyka. Questi valori si traducono in prodotti dalle formulazioni avanzate che uniscono alta performance e rispetto per la pelle e per l’ambiente. L’efficacia deriva dall’utilizzo di principi attivi botanici e biotecnologici ad alta concentrazione, scelti per garantire risultati visibili e duraturi. La sensorialità si riflette nelle texture vellutate (nonostante non contengano siliconi) e nelle fragranze delicate dei trattamenti, che rendono ogni routine di bellezza un momento di puro piacere. Infine, l’etica si manifesta nell’uso di ingredienti biologici certificati e nella costante attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità.

“Agire in modo sostenibile per prendersi cura delle donne e degli uomini e preservare l’ambiente e la biodiversità”: questa la mission dell’azienda. Una mission possibile?

La missione di Patyka di “agire in modo sostenibile per prendersi cura delle donne, degli uomini e dell’ambiente” è assolutamente possibile, e si traduce in una serie di azioni concrete. Tutti i prodotti Patyka sono realizzati in Francia e certificati biologici e vegani, garantendo un processo di produzione che rispetta rigorosamente la salute delle persone e del pianeta. Il brand promuove pratiche di coltivazione sostenibili, proteggendo la biodiversità e riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, Patyka si impegna a procurarsi più del 50% dei suoi ingredienti in Francia per ridurre i trasporti. Infine, ogni anno l’azienda effettua una verifica delle emissioni di carbonio per identificare le aree di miglioramento e attuare azioni concrete con un comitato direttivo annuale.

Fonte: Ufficio Stampa

Rughe, perdita di tonicità, macchie, occhiaie, pelle spenta… quali sono le problematiche più frequenti su cui le clienti vi chiedono supporto nella loro beauty routine?

Patyka risponde a tutte queste esigenze attraverso prodotti mirati, come il Siero Rimpolpante Fondamentale, arricchito con 4 tipi di acidi ialuronici al 2% puro e vegetale e peptidi, e il Contorno Occhi Anti-Fatica, studiato per ridurre borse e occhiaie. Globalmente la cosa più importante per noi è di capire i bisogni e le aspettative dei clienti. Patyka offre vari trattamenti con biotecnologie che agiscono in sinergia per dare la risposta più adatta alle problematiche.

Quali sono i vostri prodotti di punta?

I prodotti di punta includono il Siero Rimpolpante Fondamentale, un trattamento iconico che agisce contro i segni dell’invecchiamento, e la Maschera Lift Pro-Collagene, famosa per i suoi risultati visibili nel rassodare e ridensificare la pelle grazie ad un retinol like vegetale che aumenta del 25% il collagene nella pelle dopo 7 giorni. Soprattutto questo retinol like vegetale siccome non è un retinolo convenzionale non è abrasivo o fotosensibile. È diventato un best-seller grazie a suoi risultati impressionanti.

Fonte: Ufficio Stampa

Da qualche settimana c’è una bella novità in casa Patyka, l’INSTITUT 58. Ci dà qualche dettaglio in più e magari una chicca?

La novità dell’INSTITUT 58 rappresenta un punto di svolta per Patyka. Questo nuovo centro di bellezza situato a Parigi offre trattamenti esclusivi che combinano alta tecnologia e ingredienti biologici, proponendo rituali su misura per ogni tipo di pelle. Un dettaglio affascinante è che il centro utilizza esclusivamente prodotti Patyka, garantendo un’esperienza immersiva nel mondo del brand.

Patyka è una realtà in costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuove suggestioni. Può darci qualche anticipazione sul prossimo futuro?

Patyka è sempre alla ricerca di nuovi principi attivi che coniughino scienza e natura. Per esempio a breve lanceremo una nuova linea che conterrà tre nuovi ingredienti chiave brevettati da Patyka. Quindi il prossimo futuro vedrà sicuramente il lancio di nuovi prodotti con formulazioni ancora più avanzate, basate sulla biotecnologia e sulla chimica verde, continuando a innovare nel rispetto dell’ambiente e della salute della pelle.