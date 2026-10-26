Il Gua sha diventa crema e trattamento. È il rimedio homemade per contrastare il doppiomento e rassodare viso e collo

La crema gua sha è la rivoluzione di cui hai bisogno per combattere gonfiore e rughe con un solo gesto (e risultati immediati)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La crema gua sha per tonificare il viso: come usarla

La crema gua sha è il nuovo trattamento virale che promette di eliminare le rughe, rassodare il viso e il collo. L’innovazione arriva dalla Corea, dove i brand sono sempre pronti a proporre novità e prodotti performanti. Ma a rendere super virare la crema gua sha è stata Kendall Jenner che nelle Stories ha condiviso un video in cui applicava il suo trattamento viso utilizzando una pietra gua sha integrata direttamente al tubetto della crema. Un’idea geniale che, a detta di chi l’ha provato, promette risultati eccellenti.

La crema gua sha infatti:

Riduce il gonfiore e tonifica la pelle;

Favorisce la microcircolazione migliorando l’incarnato;

Riduce le rughe.

A cosa serve la crema gua sha?

La crema gua sha non è altro che l’evoluzione dell’ormai conosciutissima gua sha. Consente semplicemente di effettuare il massaggio facciale con un solo strumento, unendo il potere di una formulazione anti-age e rassodante con quello della celebre pietra. I risultati sono eccellenti: provoca infatti un allenamento passivo della pelle che permette di stimolare la circolazione e rassodare i tessuti, migliorando l’efficacia delle creme liftanti e rassodanti. La costanza, ovviamente, è importante, così come l’esecuzione del massaggio nel modo corretto.

Come si usa la crema gua sha?

Detergi la pelle;

Rilascia la crema e realizza il massaggio;

Muovi la gua sha dal basso verso l’alto.

Dunque imparare a usare questo prodotto è essenziale per ottenere dei risultati. Per prima cosa realizza una pulizia del viso accurata, eliminando ogni traccia di impurità: in questo modo i principi attivi contenuti nelle creme verranno assorbiti più velocemente.

Una vota terminata la detersione, posiziona lo strumento, premi leggermente per far uscire la crema e inizia a muovere la pietra gua sha partendo dalla base del collo e salendo sino alla mascella. I movimenti devono essere delicati e lenti. Per tonificare massaggia sempre dal basso verso l’alto, mentre per ridurre il gonfiore passa lo strumento dalla mascella verso il basso, in questo modo riuscirai a drenare i liquidi in eccesso.

A questo punto procedi dal centro del mento verso le orecchio, lungo la linea mandibolare. Infine passa lo strumento dalle guance in direzione del naso, compiendo dei movimenti ampi. Concludi passando la gua sha dalle sopracciglia all’attaccatura dei capelli.

La crema gua sha funziona davvero?

Ma la vera domanda è: la crema gua sha funziona davvero? Il potere di questo prodotto deriva non solo dalla pietra gua sha, ma anche dalla formulazione della crema a base di retinolo, collagene e altri ingredienti che permettono di combattere le rughe e migliorare l’aspetto della pelle.

A confermare l’efficacia di questi prodotti però sono soprattutto le recensioni. Chi ha provato la crema gua sha Medicube, ad esempio, afferma che è un prodotto valido, capace di rendere la pelle morbida e tonica. Con oltre 1300 recensioni, questo trattamento viene indicato come particolarmente efficace.

“Lascia la pelle del viso morbida e idratata a lungo…non mi è mai successo con le altre creme!”, ha scritto un utente che l’ha provata. “Il drenaggio linfatico è molto efficace sul viso e sulla mascella – ha commentato un altra persona che l’ha acquistata -. È meraviglioso, puoi controllare perfettamente il prodotto ed è così efficace che ho iniziato a usarlo su tutto il viso. È così rilassante e vedo un’idratazione istantanea”.

Crema gua sha Medicube Crema gua sha PDRN Collagen

Crema gua sha Anua Crema gua sha al collagene

Crema gua sha Gorgeurora Crema gua sha al retinolo

Crema gua sha Ymfgpfyl Crema gua sha con peptidi e niacinamide

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