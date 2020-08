Incurvare le ciglia con il piegaciglia, come si usa?

editato in: da

Il piegaciglia è un alleato makeup di vecchia data ma poco utilizzato. Spesso relegato solo alle occasioni speciali, sembra ci sia un alone di mistero e di paura riguarda all’utilizzo di questo strumento. In realtà, usandolo correttamente e con un po’ di pratica, è un tool perfetto per chi ha le ciglia dritte o poco curve o per chi, semplicemente, vuole ciglia dall’aspetto panoramico ed un effetto lifting a di apertura allo sguardo.

La regola d’oro per utilizzare il piegaciglia

Innanzitutto, per utilizzare il piegaciglia le ciglia devono essere struccate. Infatti, è proprio andandolo ad utilizzare sulle ciglia truccate con il mascara che c’è il rischio di spezzarle e danneggiarle. Questo perché con il mascara le ciglia si irrigidiscono, quindi andando a pressarle con il piegaciglia si rischia che si possano staccare, anche perché potrebbero rimanere attaccate ai gommini protettivi. Inoltre, l’effetto del piegaciglia sulle ciglia truccate non è dei migliori, si attaccano tra di loro formando grumi e si piegano in maniera innaturale, formando un angolo troppo rigido.

Come si usa il piegaciglia?

Più difficile spiegarlo che farlo: utilizzare il piegaciglia è facile, basta solo prestare un po’ di attenzione per non farsi male. Una volta impugnato, dovrete inserire le ciglia tra i gommini, arrivando il più possibile vicino alla loro base. Attenzione a non avvicinarvi troppo alla rima ciliare, altrimenti potreste prendere la pelle e di pizzicarvi. Una volta sistemate le ciglia all’interno, piegate delicatamente, tenete in posa per un paio di secondi e ripete l’operazione più volte, spostandovi leggermente avanzando verso l’alto, ma senza arrivare alle punte. A questo punto potete procedere con l’applicazione del mascara, scegliendo il vostro preferito, meglio se volumizzante o incurvante.

Niente fretta quando utilizzate il piegaciglia, perché potreste rischiare di tirarle o strapparle. Noterete subito come siano davvero più incurvate e liftate verso l’alto, aprendo lo sguardo e regalando anche un effetto ottico di ciglia più lunghe. Potete però decidere di utilizzarlo anche senza mascara, per un effetto naturale ma al tempo stesso uno sguardo più sveglio e un occhio più grande.

Anche le dimensioni e la qualità contano

Non tutti i piegaciglia sono uguali, ne esistono di varie misure. Per scegliere un buon piegaciglia dovete basarvi sulla dimensione del vostro occhio e cercarne uno il più simile possibile. Così facendo in una volta sola abbraccerete tutte le ciglia e non ne rimarranno alcune fuori. Sbagliare la dimensione, infatti, vi porterebbe a doverle piegare in più riprese ed è più difficile, rischiate di piegarle male e formare angoli strani.

Anche la qualità ha un grosso peso nella scelta di un piegaciglia. Ne esistono di vario prezzo, alcuni davvero economici altri un po’ più costosi. Non essendo uno strumento che si usura facilmente, meglio investire in un prodotto ben costruito, che durerà nel tempo, spendendo un po’ di più inizialmente. Inoltre, i piegaciglia a buon mercato potrebbero non essere fabbricati in maniera precisa e potreste farvi male, strappare le ciglia o pizzicarvi la pelle.

L’igiene è essenziale, soprattutto dei gommini

Ultimo, ma non importante, l’igiene: il piegaciglia va pulito spesso! Essendo uno strumento a contatto con l’occhio, va disinfettato per evitare irritazioni o altre problematiche. Inutile dire che dovrebbe essere un tool personale, ma qualora qualcuno diverso da voi lo usasse, ricordatevi di detergerlo adeguatamente.

I gommini, poi, con il tempo si usurano e perdono grip e vanno dunque sostituiti. Spesso comprando il piegaciglia vengono forniti di ricambio, ma ne esistono anche di universali che si adattano alla maggior parte di questi strumenti.