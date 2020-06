Classifica dei migliori mascara volumizzanti

editato in: da

Mai senza mascara: se desiderate avere ciglia voluminose, questo prodotto non può proprio mancare. Il mascara è quel cosmetico sempre presente nel beauty case di una donna. Un mascara volumizzante, poi, è proprio un must have: dona intensità e sensualità allo sguardo, senza eguali. Un buon mascara volumizzante sarà in grado di intensificare il vostro sguardo, proprio come se indossaste ciglia finte. Potrebbe capitare di acquistare un prodotto non all’altezza delle aspettative: per questo è molto importante saper scegliere il mascara giusto che sappia rendere le ciglia folte e ricche, senza andare a danneggiare la zona perioculare.

Inoltre, se desiderate ottenere risultati eccellenti, dovrete applicare il prodotto in maniera corretta: si tratta di un passaggio fondamentale per avere una sguardo super femminile e ammaliante. Vi consigliamo fortemente di non esagerare con il prodotto, sarà sufficiente una piccola quantità di mascara ben stesa con lo scovolino. Sollevate le ciglia e tirate lo scovolino verso l’esterno con un movimento a zig-zag. Et voilà, i giochi sono fatti!

Come scegliere il mascara più adatto a te

La prima regola da seguire per acquistare il mascara perfetto è quella di conoscere molto bene le proprie ciglia. Se avete le ciglia corte, allora, dovrete optare per un prodotto allungante e che doni un effetto che vada a contrastare questa caratteristica. In caso di ciglia poco spesse, invece, sarà bene acquistare un mascara volumizzante e tra poco vedremo la classifica dei migliori in commercio e presenti su Amazon. Anche la forma dello scovolino con il quale si applica il prodotto è molto importante e ne esistono due tipologie: in silicone o a setole.

Quello in silicone è caratterizzato dal fatto che, non trattenendo il colore, rilascia molto prodotto sulle ciglia rendendo lo sguardo molto intenso. Stretti, lunghi e larghi: scopri lo scovolino più adatto a te! Lo scovolino stretto si occuperà di applicare il prodotto anche sui peli più piccoli e corti, donando un effetto naturale. Lo scovolino largo, contrariamente, assicurerà alle vostre ciglia un volume notevole.

Come applicare il mascara correttamente

Per poter ottenere i risultati sperati, è fondamentale saper stendere il mascara nella maniera più corretta possibile. Una corretta applicazione richiede tempo e pazienza, molta pazienza. Per iniziare, assicuratevi che non vi siano tracce di trucco sulle ciglia ed applicate il prodotto con un movimento a zig-zag. Dopo questo step, sarete libere di lavorare sulle ciglia con la punta dello scovolino, pettinarle e sistemarle a vostro piacimento. In particolar modo, lo scovolino del mascara volumizzante, ricorda molto l’arricciacapelli, altro dispositivo molto amato dalle donne.

È un tipo di prodotto che non è predisposto per allungare le ciglia, bensì a renderle uniformi e folte per uno sguardo pieno e super sensuale. Questo è il mascara perfetto per chi desidera definire le ciglia senza eguali e rendere lo sguardo sicuramente più femminile. Inoltre, desideriamo svelarvi una piccola e divertente curiosità: in commercio esistono diverse tipologie di questo prodotto che variano, per la maggior parte, nel colore. Ebbene sì, potete trovare tantissime nuance diverse; dal viola, all’azzurro, al fuxia fino al marrone.

Migliori mascara volumizzanti da acquistare

Nel nostro articolo abbiamo scelto di stilare una classifica molto ricca dei migliori mascara volumizzanti sul mercato. Questo perché sappiamo molto bene quanto il mascara sia importante per una donna: farne a meno è quasi impossibile ed è l’unico modo per poter donare freschezza e femminilità allo sguardo. Il mascara, indubbiamente, è l’alternativa migliore alle ciglia finte: basta colla, fastidio ed ore e ore per prepararsi prima di partecipare ad una serata importante. Vi basterà un buon mascara per ottenere lo stesso effetto, se non meglio! E se volete andare sul sicuro, questa lista è proprio ciò di cui avete bisogno.

Monsieur Big Lancôme

Il primo mascara volumizzante che scegliamo di proporvi ha radici francesi e lo potete acquistare ora su Amazon. Le setole dell’applicatore separano e volumizzano le ciglia con una sola passata e la formula cremosa di cui è composto il prodotto permette un’ottima riuscita. Inoltre, questo mascara in particolare è composta da una serie di cere flessibili. Il prezzo è di soli 24,49 euro. Assolutamente imperdibile, corri a dare un’occhiata!

Chanel Le Volume

Ed ecco qui il secondo mascara volumizzante che si piazza nella classifica dei migliori mascara volumizzanti che abbiamo stilato per voi. Questo prodotto, firmato Chanel, è validissimo e acquistabile su Amazon con un solo click. L’applicatore di questo mascara è davvero particolare: ha una forma a dischi sovrapposti e ciò permette alle ciglia di infoltirsi già dopo la prima applicazione. Come conferma il nome stesso, questo mascara si proprone di donare volume alle ciglia per uno sguardo impossibile da dimenticare. Scoprite subito questo bestseller!

Mascara Essence I need a miracle!

Si tratta di un prodotto molto quotato: scoprite il prezzo su Amazon . Stiamo parlando di un mascara volumizzante dalle ottime performance: grazie alle cere flessibili ed ai polimeri, potrete aumentare comodamente il volume delle vostre ciglia. Un gioco da ragazzi in pochissimi minuti! La formula di questo prodotto garantisce ottimi risultati anche con una sola e semplice passata: addio ciglia finte! Le setole, poi, si adoperano per donare volume alle ciglia e l’effetto finale è un ineguagliabile finish nero. Un vero gioiellino a pochissimi euro. Scoprilo ora!

Deborah Instant Maxi Volume

Parliamo ora di un mascara “low cost”, ma dalla resa eccezionale e che non ha nulla da invidiare alle grandi marche. Potete acquistare il prodotto direttamente su Amazon: la tenuta di questo mascara è di ben 24 ore ed il volume, come dice il nome, estremo. La texture, essendo appunto pigmentata, garantisce una durata giornaliera senza rischio di sbavature. Esso contiene alcune microsfere silice che donano allo sguardo sensualità e profondità, mentre le glicoproteine proteggono e nutrono le ciglia dalla radice. L’applicatore, infine, è maxi e le fibre molto morbide: il risultato è veloce e garantito. Provare per credere!

Mascara Essence I love extreme

Un altro mascara volumizzante di cui vogliamo parlarvi è perfetto per tutte le tasche. Essence, infatti, ha pensato questo mascara volumizzante per le donne che desiderano avere ciglia folte e rinvigorite senza spendere una cifra esorbitante. Questo prodotto è molto venduto e apprezzato, in quanto garantisce un risultato ottimo in pochissimo tempo. Inoltre è waterproof. La texture di questo prodotto è molto pigmentata e ciò assicura una tenuta ottima per tutto il giorno. Grazie alle microsfere in silice, il vostro sguardo risulterà sempre intenso e ben definito, proprio come subito dopo l’applicazione del prodotto. Le glicoproteine, infine, idratano profondamente le ciglia rendendole forti. Scoprite il prezzo su Amazon.

Pupa Milano Vamp!

Lo avrete sicuramente sentito nominare: è firmato Pupa Milano ed è una vera bomba! Lo potete trovare su Amazon. Insomma, è davvero regalato! Questo prodotto dona lo stesso effetto delle ciglia finte, senza la scomodità di doverle indossare veramente. Grazie a questo mascara, le vostre ciglia risulteranno più voluminose e folte già dopo la prima passata: regolate l’intensità passaggio dopo passaggio e siate meticolose nella stesura del prodotto. La texture di questo cosmetico, inoltre, è molto cremosa e l’applicatore che troverete all’interno della confezione è stato creato appositamente per poter utilizzare più prodotto.

Diego Dalla Palma My ToyBoy Mascara

Ecco qui un prodotto sconosciuto ad una buona parte di pubblico femminile, ma davvero sensazionale. Questo prodotto vi donerà un effetto davvero “wow” in pochissimi minuti! La particolarità di questo mascara è che non si tratta di un prodotto solo volumizzante, bensì anche allungante, waterproof e favorisce la crescita delle ciglia in trenta giorni. L’applicatore, molto particolare a forma di freccia 4D, è stato realizzato una una fibra speciale a bassa densità in grado di catturare ogni singola ciglia. La durata è ovviamente di 24 ore. Scoprilo subito su Amazon ad un prezzo super.

Benefit Cosmetics BADgal

L’ultimo mascara volumizzante che vogliamo presentarvi è di Benefit Cosmetics e lo potete acquistare a questo link su Amazon. Vi proponiamo un kit davvero super che renderà le vostre ciglia una vera bomba. All’interno della confezione potrete trovare un mascara eccezionale BADgal BANG! in formato standard ed uno in formato mini, il quale è completamente omaggio. Quando vi ricapita un’occasione del genere? BADgal vi assicura ciglia fantastiche per addirittura 36 ore ed un volume davvero estremo: la formula di questo prodotto è composta da aero-particelle e l’applicatore raggiunge facilmente le ciglia sin dalla radice. Zero sbavature, zero grumi e waterproof. Insomma, un mascara eccezionale!