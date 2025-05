Addio alle rughe e ai segni del tempo sul viso con il giusto boost di benessere per la pelle

Fonte: Matt Linea Sieri AgeActiv di Matt, l'alleato beauty per dire addio alle rughe

La pelle si sa, con il tempo cambia. E lo fa già a partire dai 25-30 anni di età, quando inizia a modificarsi portando all’assottigliamento e al conseguente cedimento della struttura cutanea. Un processo fisiologico graduale, che è del tutto naturale e che interessa ognuno di noi, indipendentemente dal sesso. E se da un lato ci sono dei fattori che possono accelerare l’invecchiamento cutaneo, come per esempio il fumo, l’eccessiva e scorretta esposizione al sole, una dieta squilibrata, cattive abitudini nello stile di vita, oltre alla predisposizione genetica, dall’altro ci sono anche dei veri e propri alleati per il benessere della cute e che agiscono per contrastare questo processo, prevenendone gli effetti, rallentandolo e garantendo alla pelle un plus di benessere e vitalità.

Da oltre 15 anni Matt Cosmetica lavora per garantire il benessere e la cura del viso, del corpo e dei capelli, offrendo soluzioni innovative e prodotti mirati alla cura di sé a 360°. I sieri della linea AgeActiv di Matt sono i tuoi alleati perfetti per nutrire la pelle in modo profondo, con dei trattamenti ad hoc e dal potente effetto anti-age.

Da cosa dipende l’invecchiamento cutaneo

Ma facciamo un passo indietro e capiamo bene da cosa deriva e cosa comporta l’invecchiamento cutaneo. Come detto, si tratta di un processo del tutto naturale e fisiologico, e che interessa tutti quanti. Una serie di modificazioni strutturali della cute che derivano da due macro categorie di fattori:

estrinseci , ovvero quelli dovuti ad agenti esterni come le radiazioni UV responsabili del fotoinvecchiamento, il fumo, il consumo eccessivo di alcolici e alimenti ricchi di zucchero, carenze alimentari, stress, contatto frequente con sostanze irritanti, ecc.;

, ovvero quelli dovuti ad agenti esterni come le radiazioni UV responsabili del fotoinvecchiamento, il fumo, il consumo eccessivo di alcolici e alimenti ricchi di zucchero, carenze alimentari, stress, contatto frequente con sostanze irritanti, ecc.; intrinseci o da fattori genetici, una serie di modificazioni della pelle che iniziano naturalmente già dopo i 25 anni e che portano all’assottigliamento della cute, alla perdita di compattezza ed elasticità della stessa e alla formazione delle rughe e linee sottili.

Come si modifica la pelle con l’avanzare dell’età

Se nel primo caso, quindi, è importante agire sullo stile di vita e sulle proprie abitudini (cosa spesso non facile ma che vale la pena di fare) per quanto riguarda i fattori intrinseci è necessario aiutare la pelle a mantenersi sana, nutrendola con quelle sostanze che con il tempo tendono a diminuire, ma che sono essenziali per mantenere la cute giovane, luminosa e piena di benessere. Come? Individuando cosa serve alla pelle e agendo di conseguenza.

La perdita di collagene ed elastina, per esempio, due proteine presenti naturalmente nella pelle e di fondamentale importanza, è una delle cause che portano alla minor elasticità della cute e alla comparsa delle rughe e delle linee sottili.

La diminuzione di acido ialuronico, invece, altro componente fondamentale del derma e che mantiene a livelli corretti il grado di idratazione della pelle, ma anche la sua turgidità, viscosità e plasticità, è un’altra delle cause maggiori di mancanza di morbidezza della cute e della formazione dei classici segni del tempo.

Come agire per nutrire la pelle e contrastare gli effetti del tempo

Ed è proprio per queste ragioni che i prodotti della linea AgeActiv di Matt sono l’alleato beauty che vi serve per prendervi cura della vostra pelle, perché sono formulati appositamente per integrare queste sostanze nella cute e per permetterle di mantenersi sana, ben idratata e ricca dei componenti fondamentali di cui ha bisogno.

Prodotti specifici come il Siero Hyaluron Filler di Matt, un trattamento viso intensivo, formulato per offrire un’idratazione profonda alla pelle ed arricchito con Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari. Un prodotto che dona un effetto rimpolpante e che vi garantisce una pelle visibilmente più elastica e levigata. Un siero che svolge un’azione anti-age visibile ed efficace, da applicare quotidianamente su viso e collo durante la vostra skincare quotidiana, subito dopo il tonico e prima delle creme, e che agisce per ridurre le rughe e i segni del tempo, riempiendole e rimodellando i contorni del viso, ma anche migliorando la compattezza cutanea fin dai primi utilizzi. Un trattamento anti-età efficace, perfetto per chi desidera una pelle dall’aspetto più giovane e fresco.

Altro prodotto della linea AgeActiv di Matt che svolge un’azione mirata anti-age per la pelle del viso e del collo, è il Siero Anti-Gravity. Un prodotto specificatamente formulato per combattere l’effetto gravità sulla pelle ed il conseguente cedimento dei tessuti. Un siero viso che riduce i segni dell’invecchiamento, contrasta la formazione delle rughe e dona un aspetto più compatto, sodo e giovane alla cute, favorendone una maggior tonicità ed elasticità. Un esclusivo mix di principi attivi: il peptide Bioattivo, un tetrapeptide in grado di contrastare il rilassamento della pelle ed utile a promuovere la formazione di collagene ed elastina ed una combinazione di 7 diverse ceramidi, in grado di migliorare l’elasticità e la naturale idratazione della pelle.

Come dire, due prodotti che sanno di cosa ha bisogno la pelle e che glielo donano con un’azione mirata e dall’efficacia testata.

Più nutrimento alla pelle per dire addio alle rughe

Per un’azione più specifica contro le rughe, poi, il Siero Intensive Lifting di Matt è il prodotto giusto per donare alla pelle una seconda giovinezza, agendo per distendere le rughe di espressione e le linee sottili con un effetto tensore e garantendovi una pelle liscia e distesa. Una combinazione di 3 aminoacidi dal ridotto peso molecolare che vanno a riprodurre un effetto simile al siero della vipera presente in natura e che aiutano a contrastare i segni del tempo.

Infine, per chi desidera un’azione rigenerante e un viso più luminoso e dal colorito informe, ecco che il Siero Skin Perfect di Matt è quello che fa per voi. Un potente siero di bellezza, che grazie alla sua formulazione a base di bava di lumaca pura, è in grado di nutrire e idratare la pelle con un tocco piacevole e una texture più ricca di un siero ma più leggera di una crema. Un concentrato di benessere, delicato e piacevole, come una carezza sul viso. Inoltre, grazie ad un processo non invasivo e nel rispetto dell’animale, tutta la linea Skin Perfect di Matt alla bava di lumaca pura è totalmente cruelty free.

Come dire, se è vero che l’invecchiamento cutaneo è un processo naturale e fisiologico, è anche vero che si può fare tanto per rallentare i suoi effetti, e la linea AgeActiv di Matt è il miglior alleato beauty che possiate desiderare, per prendervi cura della pelle e preservare la vostra bellezza.