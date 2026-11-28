Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

123RF Vaccino sospeso

Nei bar di Napoli, da generazioni, qualcuno paga due caffè per berne uno solo. L’altro resta al bancone per chi entrerà dopo e non potrà pagare. Quest’anno quel tipo di gentilezza cambia indirizzo e destinatari. Arriva nelle farmacie italiane con il nome di vaccino sospeso, la campagna con cui UNICEF Italia, affiancata da Federfarma, e invita ciascuno di noi a donare due euro per proteggere i bimbi che crescono negli angoli più difficili del pianeta.

Dal 20 novembre al 31 dicembre 2026 è sufficiente entrare in una delle farmacie coinvolte, cercare il manifesto della campagna e avvicinare lo smartphone al QR code per fare l’offerta in pochi secondi.

Bambini a dose zero, chi sono e perché restano senza vaccini

Dietro questa etichetta ci sono volti, nomi e storie. I bambini a dose zero sono i piccoli che arrivano al primo compleanno senza aver mai avuto un’iniezione protettiva: nel 2024, secondo le stime dell’UNICEF, erano 14,3 milioni. Vivono in villaggi isolati, nelle periferie più povere delle metropoli o in regioni ferite dalle guerre, dove l’ambulatorio più vicino può distare giorni di cammino.

Qualcosa, per fortuna, si muove. Tra il 2023 e il 2025 l’organizzazione ha raggiunto 18,3 milioni di bimbi, e circa 12,3 milioni di loro non avevano mai avuto accesso a una singola vaccinazione. Fra i piccoli raggiunti, 15 milioni aspettavano ancora la prima dose contro il morbillo, una malattia che molte mamme europee ricordano appena e che altrove continua a fare paura.

Sono cifre che ci mettono di fronte a quanto la salute dell’infanzia dipenda ancora dal luogo in cui si viene al mondo. Miseria, guerre, strade impraticabili e ospedali senza medici trasformano un diritto in una lotteria, quindi è qui che si gioca la partita contro le diseguaglianze sanitarie.

Vaccino sospeso in farmacia, come donare e dove va il tuo contributo

L’UNICEF è il più grande acquirente di vaccini del pianeta e conosce bene la strada, spesso tortuosa, che separa una fiala dal braccio di un bambino. Servono frigoriferi a energia solare per mantenere la catena del freddo, furgoni, barche, motorini e perfino droni, insieme a operatori sanitari preparati e interventi rapidi quando scoppia un’epidemia. Ogni donazione aiuta a far girare questa macchina generosa, fatta di viaggi lunghi e attese che vengono spesso ripagate da un sorriso.

Federfarma ha scelto di mettere in campo la rete delle farmacie, un presidio di fiducia dove entriamo per una ricetta, un consiglio o il vaccino antinfluenzale di stagione. Proprio quella visita, magari, può diventare l’occasione per pensare a chi vive lontano.

Partecipare richiede meno di un minuto:

entra entro il 31 dicembre in una farmacia che mostra il materiale della campagna; cerca il manifesto o il biglietto illustrativo sul banco; inquadra il QR code con il telefono e conferma la donazione da due euro.

In queste settimane di liste, pacchetti e luci da appendere, il vaccino sospeso ricorda che anche una moneta può fare tanta strada. Due euro lasciati in farmacia possono trasformarsi in una candelina spenta in salute, in un posto che forse non vedremo mai. E chissà che da Napoli al resto del mondo questa forma di gentilezza diventi una nuova tradizione di Natale.