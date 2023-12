I nipoti di Babbo Natale portano i regali agli anziani. Puoi farlo anche tu

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Nipoti di Babbo Natale: il progetto che fa sentire gli anziani meno soli

Il Natale mi rende felice, e lo fa per tutta una serie di motivazioni che, probabilmente, scatenano lo stesso effetto anche negli altri. Lo conferma anche la scienza: le atmosfere dell’Avvento ci rendono più buoni, gioiosi e spensierati. Ma quello che amo di più di questo periodo è legato, sicuramente, all’atto di fare i regali.

I doni rendono felici, chi li fa e chi li riceve. Allo stesso modo anche la felicità è un dono e mai, come in questo momento, dovremmo privare qualcuno dall’averla. Così, partendo da questa consapevolezza, una ragazza originaria della Repubblica Ceca ha avuto l’idea di lanciare un progetto straordinario nel suo Paese: quello di donare dei regali di Natale a tutti gli anziani che vivono all’interno delle RSA.

Un’iniziativa, la sua, che è stata accolta con entusiasmo e generosità anche in Italia dall’Onlus Un Sorriso in più e che quest’anno si occuperà personalmente di reclutare i nipoti di Babbo Natale per far vivere agli anziani del nostro Paese tutta la magia del Natale, affinché nessuno venga escluso.

I nipoti di Babbo Natale: l’iniziativa

La storia di come è nata il progetto è stata raccontata direttamente dall’Onlus italiana Un Sorriso in Più. L’associazione, come il nome stesso suggerisce, ha come missione quella di portare i sorrisi alle persone più sole: agli anziani, ai bambini e a tutti coloro che vivono situazioni di disagio sociale.

Sentendosi vicina a questa missione, Katerina Neumann ha proposta all’associazione di portare in Italia quel progetto che per prima aveva visto nascere nel suo Paese nel 2017. In Repubblica Ceca, infatti, la radio nazionale aveva portato avanti questa iniziativa coinvolgendo centinaia di case di riposo e RSA. Il risultato è arrivato anche grazie alla generosità delle persone e, a Natale, oltre 10.000 anziani hanno realizzato un desiderio, quello di scartare un dono e non essere soli durante le feste.

La magia di un gesto così semplice ma altresì generoso, si replicherà anche quest’anno. Questa volta in Italia grazie alla Onlus Un Sorriso in Più. La bellezza e la forza del progetto, si legge sul sito web Nipoti di Babbo Natale, “Sta nella possibilità che viene data gli anziani di esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita”.

Come prendere parte all’iniziativa di Babbo Natale

La bellezza di un progetto del genere, che ha come obiettivo quello di far sentire i nonni di tutta Italia meno soli, non ha eguali. E questo è vero soprattutto quando si diventa parte attiva di una missione che cela dentro di sé lo spirito più autentico del Natale.

Da una parte gli anziani, che potranno vedere i loro desideri realizzati, che si sentiranno meno soli, dall’altra le persone di ogni età che potranno indossare, ancora, i panni di nipoti e di elfi ritrovando il vero senso del Natale.

Possono partecipare al progetto, in qualità di nipoti di Babbo Natale, tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età. Per farlo è necessario connettersi al sito web dell’iniziativa e scegliere quale desiderio realizzare. Ce ne sono tantissimi: dalla visita a un santuario a un pranzo per due, passando per una tuta blu, un profumo e una collana.