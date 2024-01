Fonte: Jam Press/Samantha Leigh / IPA Samantha Leigh, la donna inglese che ha raccontato la storia del libro di famiglia ritrovato dopo 15 anni

Il destino a volte è capace di fare giri immensi e di riportare accanto a noi ciò che credevamo perduto. Può succedere con le persone, con gli amori, ma anche con gli oggetti. E no, non si tratta di quelli semplici, che magari sono stati perduti in casa o di poco significato. A volte ciò che si ritrova non ha prezzo, in termini di attaccamento affettivo e significato.

La storia raccontata su TikTok da Samantha Leigh, una donna di 43 anni, è di quelle che toccano il cuore nel profondo, perché ogni persona custodisce un oggetto speciale, carico di valore sentimentale. Magari perché appartenuto a qualcuno di caro che non c’è più, proprio come è successo a Samantha.

La sua nonna è morta da tempo, ma la sua mamma anni fa ha ritrovato, per caso in un negozio, un libro che le era appartenuto. Uno di quei volumi il cui contenuto parla della persona che se n’è presa cura. Un cimelio di famiglia che è “tornato a casa” dopo 15 anni.

La storia di Samantha Leigh e del libro ritrovato dopo 15 anni

La sua storia Samantha Leigh l’ha raccontata su TikTok, spiegando a chi apparteneva il volume, come era andato perduto e come – alcuni anni fa – era stato ritrovato. Una vicenda emozionante, che non può lasciare indifferenti e, infatti, anche gli utenti del social si sono lasciati andare a commenti. Del resto, se ci si ferma a riflettere, è difficile che ognuno di noi non individui una o più cose, magari apparentemente piccole e insignificanti, che però sono cariche di amore. Magari perché cimeli di famiglia, oppure perché appartenute a una persona amata che non c’è più.

Il libro è stato ritrovato a 15 anni dalla scomparsa della nonna e a tantissimi chilometri di distanza. Il volume si intitola Portrait of a Country Garden e al suo interno nonna Phyllis, che lo aveva ricevuto in dono nel 1984, custodiva foglie e fiori secchi, le stesse che la mamma di Samantha ha ritrovato al suo interno.

Come era scomparso il volume

Ma come è possibile che il volume fosse andato perduto? È accaduto dopo la morte della nonna, quando la mamma di Samantha (Linda) ha cambiato casa e il libro è stato messo per errore in una scatola destinata un negozio di beneficenza.

Ma, come detto, certi oggetti fanno giri immensi e poi ritornano. Così Linda, durante un viaggio di lavoro a York, a tanti chilometri di distanza da dove era andato perduto (Wirral), lo ha ritrovato in un negozio. La mamma di Samantha lo aveva aperto scoprendo che si trattava proprio di quel volume e non di un altro.

“Eravamo entrambe così felici di rivedere il bellissimo libro, e ancora più stupite di trovare le delicate foglie secche che mia nonna aveva pressato, ancora al sicuro intatte tra le pagine”, ha raccontato Samantha nel video pubblicato di TikTok.

Il ritrovamento speciale è avvenuto nel 2014, due anni dopo Linda è morta, ma questa vicenda è stata raccontata solamente adesso ed è diventata virale sul social. “Ho condiviso questa storia – ha detto Samantha tra le altre cose – perché penso che faccia bene alle nostre anime ricordare la magia. Ricordare che la parola ‘coincidenza‘ è stata inventata da un uomo spaventato, troppo spaventato per riflettere sulle miracolose sincronicità del nostro universo”.

Il libro ha fatto un lungo viaggio, è quasi magico pensare a quante mani lo possano aver sfogliato durante quei lunghi 15 anni. Ma una cosa è certa: a un certo punto è tornato a “casa”.