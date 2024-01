Fonte: Instagram Aurora e Denise Bisogno, sono mamma e figlia e giocano nella stessa squadra di calcio

Condividere una passione, coltivarla insieme, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Gli sport cementificano i rapporti, ancora di più se condivisi in famiglia. Ne sono testimoni mamma e figlia, Aurora e Denise Bisogno, entrambe calciatrici, atlete della medesima squadra che hanno anche segnato nella stessa partita.

La partita in questione è quella che ha visto scendere in campo quella tra Sant’Antonio Abate Woman e Mugnano Woman. Hanno vinto le prime, dove le due militano e durante la quale hanno segnato entrambe. Raccogliendo anche il plauso della Lega Nazionale Dilettanti che a loro ha dedicato un post su Instagram.

La storia di Aurora e Denise, mamma e figlia calciatrici

Giocano nella stessa squadra di calcio Aurora e Denise, la Sant’Antonio Abate Woman: 40 anni la mamma, 21 la figlia. E, evento molto particolare, hanno segnato entrambe nella stessa partita. Trasformando in realtà quello che la Lega nazionale Dilettanti ha raccontato essere un sogno di entrambe: “Aurora e Denise Bisogno sono le protagoniste di una bellissima pagina di sport. Mamma e figlia nella vita, compagne di squadra nel Sant’Antonio Abate Woman, sono riuscite a coronare il loro sogno: fare gol entrambe nella stessa partita. Il tutto è successo nella sfida contro il Mugnano (Eccellenza Campania)”, si legge nel post che hanno condiviso.

Parole che fanno seguito a quelle della società calcistica in cui militano entrambe, che ha affidato sempre a Instagram il racconto di quanto accaduto: “Dai pianti nei ritiri, dall’allattamento tra un allenamento ed un altro; al campo, insieme, stessa passione, stessa maglia – si legge -! Nella 14ª giornata di campionato di Calcio di Eccellenza Femminile tra il Sant’Antonio Abate Women e il Mugnano Women si è assistito ad un evento più unico che raro. Mamma e figlia hanno giocato e segnato entrambe nella stessa partita contribuendo, insieme alle altre compagne di squadra alla vittoria del match!”.

Parole che mostrano in piccola parte la passione per questo sport, ma che poi sono state loro stesse a raccontare in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. Parola dalle quali emerge l’amore per il calcio, ma anche il grande affetto che le lega.

Mamma figlia fuori e dentro il campo

Mamma Aurora di goal ne ha fatti tre, la figlia uno: stessa partita, nessuna esultanza preparata, a parte il correre ad abbracciarsi, e poi la dedica reciproca delle rispettive prodezze sportive effettuate durante il match.

E così un desiderio si è trasformato in realtà. Aurora, tra l’altro, ha una lunga carriera calcistica alle spalle: ha giocato in serie A, è stata convocata in Nazionale e – come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno – ha vinto il premio di miglior giocatrice italiana di calcio a cinque nel 2008.

Da 25 anni gioca a calcio, stoppati solamente per le gravidanze delle due figlie, Denise a 20 anni e Ylenia a 26: “Ma entrambe le volte sono tornata in campo subito dopo il parto. Nove mesi lontana dal rettangolo di gioco già erano tantissimi per me. Così, le ho allettate tra un allenamento e l’altro, negli spogliatoi”, ha raccontato al giornale.

E Denise ha raccolto il testimone di quella passione, un amore condiviso per il calcio che le ha fatte essere sempre molto unite. Nell’articolo ha raccontato che sta studiando per diventare una psicologa dello sport: “Nel frattempo, giocare nella stessa squadra di mamma è bello, emozionante. Cerco di godermi al massimo quest’esperienza, anche se non nascondo che spesso è impegnativa: mi sento sempre una osservata speciale, dentro e fuori dal campo. Però devo dire che alla fine è anche divertente perché abbiamo le stesse passioni”.

Aurora e Denise sono mamma e figlia, fuori e dentro il campo, legate dall’amore ma anche dalle stesse passioni. Segno di come la condivisione di quello che piace con le persone che si amano sia un bel modo per rafforzare i rapporti.