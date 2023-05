Zoja Trobec e Ilaria Belloni, le capitane di Inter-Milan

Fonte: IPA Le wags del derby Inter-Milan: le più affascinanti

Sono meravigliose e brillano di una luce particolare. Stiamo parlando delle “Capitane” del derby Inter-Milan, Zoja Trobec e Ilaria Belloni, rispettivamente moglie e fidanzata di Samir Handanovich e Davide Calabria. Sono sempre al loro fianco, spesso sugli spalti a seguire le partite più importanti, ma sono state comunque capaci di creare qualcosa di personale che vada oltre l’essere semplicemente le compagne dei capitani delle squadre meneghine.

La partita di Champions League del 16 maggio è la giusta occasione per le wags di “scendere in campo”. Il match di andata ha già visto Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez del Milan, sfoggiare un bikini rosa mozzafiato apprezzatissimo dai tifosi. Cos’avranno in mente le due “Capitane”? Conosciamole meglio.

Zoja Trobec, la moglie di Samir Handanovich

Nata a Lubiana e inizialmente riservatissima, Zoja Trobec è la moglie del Capitano e portiere dell’Inter Samir Handanovich. Insieme hanno due bellissimi figli: Alen, nato nel 2011 e prima che si sposassero e Ian, il secondogenito, arrivato in famiglia nel 2013 e a un solo anno dalle nozze. Ritrovatasi capitana dell’Inter dall’oggi al domani, la Trobec ha accolto con grande entusiasmo questo ruolo, tanto da essere spesso definita come la “nuova Wanda Nara”.

Ha inoltre una bella carriera alle spalle. È infatti co-fondatrice, con la sorella Irena, di un gruppo di cheerleader – le Dragon Ladies – che sostengono la KK Olimpija, squadra di basket slovena, dal 1997. È appassionata di lettura e ha studiato presso un istituto turistico. L’incontro con Handanovich avviene quando era ancora giovanissima, nel 2009. Un anno dopo si fidanzano ufficialmente (l’anello di diamanti che ha sfoggiato al dito allo stadio Stožice non ha lasciato spazio a dubbi) mentre il matrimonio è arrivato a maggio 2012, da genitori del piccolo Ian. Da quel momento non si sono più lasciati e formano una delle coppie più amate del mondo del calcio.

Ilaria Belloni, la fidanzata di Davide Calabria

Nata nel 1997 a Brescia, è la fidanzata di Davide Calabria, terzino destro e Capitano del Milan. I due si conoscono da molto tempo, essendo anche concittadini: la loro prima foto insieme risale al 2013 ma non è certo che fossero già una coppia. Abbastanza attiva sui social, si è diplomata all’Istituto Giovanni Falcone di Brescia per poi conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa all’Università IULM di Milano. Ha poi completato diversi stage in studi di ragioneria prima di lavorare come cameriera e infine come specialista di social media e comunicazione per Tmedia.

Formano una coppia bellissima e affiatata: non è infatti raro che condividano foto insieme, delle loro vacanze – a Parigi e Dubai – e di alcuni eventi ai quali hanno partecipato. Nonostante la loro presenza sui social, sono molto riservati e amano vivere il loro amore lontano dai riflettori. Lui è sempre al suo fianco: lo abbiamo infatti visto nel giorno della sua laurea alla IULM e nei giorni più importanti per lei.

Bellissima e dotata di uno sguardo magnetico capace di catturare chiunque, Ilaria Belloni è abbastanza attiva sui social nonostante non sia una patita dei social. Il suo profilo Instagram conta circa 11000 follower.