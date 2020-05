Vieni da Me, scivolone di Povia. E la Balivo non perdona

editato in: da

Vieni da Me è da poco tornato in onda dopo una lunga pausa, ma Caterina Balivo ha già dovuto affrontare un duro scontro in diretta con uno dei suoi ospiti. Si tratta del cantante Giuseppe Povia che, durante l’intervista, si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta né alla conduttrice né a gran parte del pubblico, che si è scatenato sui social.

Caterina Balivo non le manda certo a dire e, seppur sempre gentile e amichevole, non ha paura di dire la sua quando è in disaccordo su qualcosa. Lo ha dimostrato durante uno scontro con il cantante Povia, ospite a Vieni da Me attraverso un collegamento video.

Durante l’intervista, infatti, Povia si è lasciato andare ad una battuta che non è passata inosservata e che molti hanno giudicato inopportuna:

Io sono fissato per le pulizie – ha affermato il cantante – sono un gay mancato.

Caterina Balivo ha immediatamente preso la situazione in mano e ha rimproverato duramente il suo ospite:

Hai detto una cretinata.

Ha poi cercato di archiviare la questione, accettando, seppur con scetticismo, la versione di Povia che, per evitare polemiche, ha modificato la sua frase in “sono un lei mancato”. Le sue parole, però, hanno sollevato una forte polemica anche sui social, dove gli utenti hanno classificato lo scivolone del cantante come un’espressione medievale.

Caterina Balivo, una volta appreso ciò che stava succedendo, ha interrotto, almeno per un momento, l’intervista e, infuriata, ha affrontato la questione e chiarito di nuovo la sua posizione. Con viso teso, ha affermato:

Ho detto subito che è una cretinata. Cretinata è la parola più televisiva che potevo dire, perché se fossi stata a casa avrei detto tutt’altro. Questa è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Io, veramente, non vorrei arrabbiarmi più di quanto sono già arrabbiata con Giuseppe, è comunque un ospite. Vorrei concludere l’intervista con un sorriso.

Povia ha provato, quindi, a giustificarsi ma la Balivo è stata estremamente ferma nel condannare la battuta del cantante e nel sottolineare il suo totale disaccordo con quanto da lui affermato. Pur ammettendo di essere molto arrabbiata, però ha concluso con molta calma l’intervista.

Caterina Balivo con molta professionalità, ha dimostrato di saper affrontare di petto anche le situazioni più difficili, bloccando sul nascere eventuali polemiche, e di essere un’ottima presentatrice.