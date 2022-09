Victoria Cabello, la malattia di Lyme e la rinascita: “Faticavo a camminare”

Victoria Cabello è tornata a parlare della malattia che l’ha colpita, la malattia di Lyme, e lo ha fatto nel salottino di Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin che, con delicatezza, è riuscita a scavare in quel periodo non facile per la conduttrice. Lo stare male, l’incertezza e infine la diagnosi, la cura e la lunga ripresa prima di tornare in televisione.

La malattia di Victoria Cabello

Non potrebbe mai passare inosservata con la sua frangia che la contraddistingue e quell’ironia tagliente che è il suo marchio di fabbrica da quando ha messo piede in televisione.

Victoria Cabello ora è rinata dopo un periodo difficile passato a causa della malattia di Lyme: ne aveva già parlato in passato, e questa volta ha riportato il discorso a galla davanti ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Una malattia molto complessa da diagnosticare. Ho avuto problemi cognitivi, dal perdere la memoria a breve termine, al vedere doppio, febbre costante, ero semi paralizzata. Facevo davvero fatica a camminare. Dopo un anno e mezzo sono riuscita a diagnosticare la malattia”, ha spiegato la conduttrice, ripercorrendo quel periodo della sua vita in cui qualcuno non credeva al suo dolore e al fatto che potesse avere qualcosa di realmente pericoloso.

“Io sono grande fan della medicina, trovi persone molto illuminate ma purtroppo trovi in mezzo anche delle persone che sono in grado di dirti, quando non capiscono cosa cercare, che sei matta. O di tornare a lavorare. In un periodo complicato come quello ti fanno perdere un po’ di fiducia anche in te stessa”, ha continuato. Oggi, però, Victoria Cabello è tornata a splendere più che mai e ha trovato la sua rivincita anche in tv.

La rinascita di Victoria Cabello: come sta oggi

I fan della sua conduzione reclamano ormai da anni un ritorno in tv con il programma Victor Victoria, ma per ora sembra non esserci nulla di tutto ciò nei programmi della Cabello.

Dopo la malattia di Lyme e la lenta ripresa, si è concessa un percorso televisivo in cui è riuscita ad avere la sua grande rivincita. “Il recupero è stato molto lungo, faticoso. Oggi sto molto bene, al punto che, devo dire, mi sono anche buttata poi in un programma televisivo che è, forse, uno dei più faticosi della televisione italiana al livello di stress fisico, emotivo. Ed è stato un modo, per me, anche per esorcizzare tutto questo. Quando hai una malattia non ti fidi più del tuo corpo, perché hai il terrore che dietro l’angolo ci sia ancora qualche sintomo, quindi è stata una terapia d’urto“.

Ha parlato così del suo percorso a Pechino Express, che l’ha vista vincitrice insieme all’amico Paride Vitale con cui ha formato la coppia dei Pazzeschi. Le sue parole a Verissimo sono state solamente una conferma, perché le sue lacrime sincere durante la vittoria del reality show, mentre abbracciava il suo compagno di percorso e il conduttore Costantino Della Gherardesca (che credeva molto in lei), sapevano perfettamente di rinascita e di consapevolezza, quella di un percorso faticoso non solo nel gioco ma anche nella vita.