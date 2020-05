Verissimo – Le Storie, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in videomessaggio da Silvia Toffanin

editato in: da

Sabato 30 maggio torna lo speciale appuntamento con Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin. Su Canale 5, il programma dedicato ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo si ripropone in una veste tutta nuova.

Anche questa settimana torna #ImagineForVerissimo, il coro virtuale creato dai personaggi noti per il pubblico a casa.

Molti i videomessaggi proposti questo sabato: dalla Sicilia arriverà quello di Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, coppia nata nella Casa dell’ultima stagione del Grande Fratello Vip. I due sono stati spesso al centro di polemiche di varia natura, tra le quali il contrasto avvenuto con Barbara D’Urso: quest’ultima si è molto arrabbiata con Paolo e Clizia in diretta durante il programma Live – Non è la d’Urso, poiché i due avrebbero dovuto vedersi per la prima volta dopo tanto tempo nel corso della trasmissione, ma i ragazzi si erano già riuniti qualche giorno prima senza dirlo apertamente alla conduttrice.

Sempre dalla Sicilia, anche Eva Riccobono saluterà tutti i telespettatori di Verissimo. La bellissima attrice italo-tedesca è in attesa del suo secondo figlio ed è sempre più innamorata del compagno (e futuro papà bis) Matteo Ceccarini.

E poi, direttamente da Amici Speciali, si raccontano Giordana Angi e Gaia Gozzi, protagoniste delle ultime due edizioni del seguitissimo talent show.

Da Ibiza, dove è rimasta bloccata all’inizio della quarantena, ci sarà anche un video di Fiammetta Cicogna, per raccontarci della sua vita come neo mamma di due gemelline.

Infine, anche il rapper J-Ax tornerà a salutare il pubblico di Verissimo, per esternare con una clip il suo stato d’animo condito da sconforto e voglia di reagire, in relazione a questo difficile periodo. Il rapper è riuscito a confluire i suoi sentimenti nella sua nuova canzone Una voglia assurda, singolo prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra e disponibile da venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali.

I fan del rapper avranno anche occasione di rivedere una vecchia intervista di J-Ax, ma saranno diverse le interviste riproposte: andranno di nuovo in onda gli intriganti colloqui tra Silvia Toffanin e Antonio Albanese, Emma Marrone, Cristiano Malgioglio e Belen Rodriguez.

La puntata si concluderà con la preziosa riflessione finale affidata ad Alfonso Signorini, che è stato da poco riconfermato come conduttore per la prossima stagione del reality GF Vip.