Temptation Island Vip, Miriana Trevisan parla di Pago e Serena Enardu

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, commenta la partecipazione del cantante a Temptation Island Vip insieme alla compagna Serena Enardu. I due stanno insieme da sette anni e la loro è una storia importante giunta però a un bivio durante la partecipazione al reality.

Nel corso della sua permanenza nel villaggio in Sardegna, Serena si è avvicinata sempre di più al single Alessandro, mettendo in crisi Pago che si è lasciato andare alle lacrime. Non è chiaro come andrà a finire fra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante, ma Miriana ha le idee chiare su alcuni punti. L’ex star di Non è la Rai è stata legata a Pago sino al 2012 quando la coppia ha deciso di divorziare. Dal loro legame è nato il piccolo Nicola a cui l’artista sardo è legatissimo.

“Non ho avuto modo di seguirlo tantissimo, perché a quell’ora spesso e volentieri sono impegnata – ha raccontato Miriana a Novella 2000 -. Ho ascoltato qualche sua dichiarazione, però, e mi sono piaciute molto. Posso dire che Pacifico è un uomo eccezionale”. I rapporti fra la modella e il cantante, nonostante l’addio, sono ottimi e la Trevisan ha raccontato che l’ex marito è un bravo papà per Nicola.

“Prima di partire ha parlato con nostro figlio Nicola – ha confessato -, spiegandogli che sarebbe partito per fare un programma televisivo e che di conseguenza non avrebbe potuto portare il telefono con sé per chiamarlo. Temptation Island è una trasmissione per adulti – ha aggiunto la Trevisan – e vedendo alcune promozioni nostro figlio si sarebbe potuto preoccupare. Posso dire di aver apprezzato il modo in cui Pago l’ha rassicurato. È un lato positivo che ha sempre avuto lui”.

La storia fra Miriana e Pago è stata lunga e spesso tormentata, da qualche anno però l’artista sembra aver trovato la stabilità emotiva accanto a Serena Enardu. Nonostante ciò la Trevisan ha affermato di non aver mai conosciuto l’imprenditrice sarda.

“Io non ho mai conosciuto la donna con cui sta adesso – ha detto -. L’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta dalla nonna e quando stiamo andati insieme non l’ho mai incontrata. Posso solo dire che Pago è un uomo adulto – ha concluso – e tutto ciò che accadrà durante il programma la gestirà nel migliore dei modi. Temptation Island in fin dei conti è un gioco e bisogna aspettarsi qualsiasi cosa. Ciò che mi fa piacere, però, è che lui si sta comportando in modo davvero elegante”.