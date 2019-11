Temptation Island Vip, Conversano commenta il falò di Pago e Serena Enardu

editato in: da

Giovanni Conversano commenta il falò di confronto fra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. Il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono lasciati dopo sette anni di relazione. Il loro amore non ha resistito alla presenza del single Alessandro che ha creato un forte legame con Serena, ma anche a tanti problemi quotidiani e una mancanza di dialogo che pesava ormai da tempo.

A commentare l’addio, fra lacrime e commozione, anche da parte di Alessia Marcuzzi, tanti telespettatori, ma anche Giovanni Conversano. L’ex fidanzato di Serena Enardu, conosciuto ai tempi di Uomini e Donne, già qualche settimana fa aveva detto la sua sull’esperienza dell’imprenditrice sarda a Temptation Island Vip.

L’attacco di Conversano non era piaciuto a Elga Enardu, che aveva difeso la sorella, ma questo non ha fermato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nel corso del falò finale di Temptation Island Vip, Giovanni ha pubblicato nelle Stories di Instagram un messaggio che sembra rivolto proprio all’ex fidanzata.

“Chi nasce rotondo non può morire quadrato” ha scritto l’imprenditore e in tanti hanno commentato. Qualcuno l’ha attaccato, mentre altri gli hanno dato ragione. D’altronde il confronto fra Pago e Serena non è stato semplice e ha coinvolto molto il pubblico e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

“Ti stai accontentando di Pago bravo ragazzo – ha detto il cantante rivolto alla fidanzata – io ti amo talmente tanto che ti farei vivere felice con chi vuoi. Io sono incazzato nero perché se c’è una cosa che ho capito è che bisogna parlare e dirsi tutto”. Serena ha poi confessato di non aver detto che stava male molte volte per quieto vivere e l’ex di Miriana Trevisan ha sbottato: “Serena tu a me non mi prendi per il c**o, tu hai preso questo ragazzo e te ne sei andata via con lui, è questo quello che vuoi?”.