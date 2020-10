Temptation Island, è guerra tra Anna e Gennaro. Falò difficile per la Marcuzzi

editato in: da

La nuova edizione di Temptation Island si è aperta con molte sorprese: dopo pochi giorni di permanenza all’Is Morus Relais, sono già diverse le coppie in crisi. Speranza ha pensato di abbandonare il programma durante la seconda puntata, ma Alessia Marcuzzi ha saputo placare i suoi timori. Mentre per Anna e Gennaro si avvicina sempre più il momento della resa dei conti.

Se il primo appuntamento dello show di Canale 5 ci ha sorpresi con il falò anticipato di Amedeo e Sofia (che inaspettatamente hanno deciso di uscire insieme), questa seconda serata non è stata certo da meno, in quanto ad emozioni. A tenere alta l’attenzione del pubblico è la storia di Gennaro e Anna, che dopo 6 anni d’amore sembrano arrivati ai ferri corti. Una volta arrivati nei rispettivi villaggi, i due ragazzi hanno iniziato ad esasperare tutto ciò che è avvenuto nella loro vita. In particolare, Anna ha parlato male del suo fidanzato considerandolo troppo tirchio.

Durante la seconda puntata di Temptation, la giovane sembra aver tirato troppo la corda dicendo cose piuttosto pesanti nei confronti della famiglia di Gennaro. Per questo lui ha chiesto il falò di confronto anticipato, ottenendo però un rifiuto da parte della sua fidanzata. Solo dopo aver capito che Gennaro aveva intenzione di andarsene anche senza di lei, Anna ha accettato un confronto. Tutto ciò è avvenuto grazie alla mediazione della Marcuzzi che, tra non poche difficoltà, si è spesa tantissimo per far sì che i due avessero almeno un colloquio prima di lasciare la trasmissione.

Il falò, naturalmente, non è stato facile: sin dai primi istanti, Anna e Gennaro hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Lui ha anche cercato più volte di andarsene, in preda alla rabbia, ed è stata ancora Alessia Marcuzzi a mediare, seppure con grande fatica. Dopo lunghe recriminazioni e un confronto davvero di fuoco, entrambi hanno deciso di uscire da soli. E le lacrime non sono mancate.

Nel frattempo, sono volate scintille anche tra Speranza e Alberto, che stanno insieme da ben 16 anni, sebbene lui nutra dei dubbi in merito ai suoi sentimenti per la compagna. Già nei primi giorni di convivenza nel villaggio dei fidanzati, Alberto aveva rivelato agli altri ragazzi di essere abbastanza convinto di uscire dalla trasmissione da solo. Queste parole avevano profondamente turbato Speranza, che tuttavia non aveva avuto il coraggio di chiedere il falò per paura di perdere il suo fidanzato.

Ma durante la seconda puntata di Temptation Island, la ragazza ha visto alcuni filmati che l’hanno scossa ulteriormente: Alberto si è infatti avvicinato molto alla single Nunzia, e i due hanno avuto dei momenti intimi. È addirittura possibile che ci sia scappato un bacio, scena che non poteva certo passare inosservata agli occhi di Speranza.

Così, la giovane ha deciso di affrontare il compagno, annunciando la sua intenzione di chiedere il falò anticipato. Le altre fidanzate hanno cercato inutilmente di farla desistere, ma solo l’intervento di Alessia Marcuzzi le ha permesso di ragionare a mente lucida. La conduttrice le ha offerto la sua spalla, dimostrandosi pronta a darle supporto nel caso in cui sentisse il bisogno di parlare. E almeno per il momento Speranza ha accettato di attendere il corso degli eventi.