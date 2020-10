Temptation Island, Alberto attacca Speranza, falò per Anna e Gennaro: le anticipazioni

editato in: da

La seconda puntata di Temptation Island sta per arrivare e sarà piuttosto movimentata come svelano le prime anticipazioni della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo l’uscita, a sorpresa, di Amedeo e Sofia, che hanno scelto di abbandonare insieme lo show nonostante il tradimento di lui, sono rimaste in gioco altre cinque coppie. Nelle nuove puntate Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide si metteranno ancora una volta in gioco.

La prima puntata di Temptation Island è terminata con la richiesta da parte di Gennaro di incontrare al falò Anna a cui è legato da sei anni. Non è ancora chiaro se lei si presenterà e se la coppia riuscirà a superare le incomprensioni. Problemi anche per Speranza e Alberto alle prese con una crisi profonda. Se nella scorsa puntata lui aveva svelato di voler abbandonare lo show da solo, secondo le anticipazioni presto la sua fidanzata, a cui è legato da 16 anni, dovrà ascoltare delle affermazioni molto forti.

In un video apparso sul profilo Instagram di Temptation Island, Alberto chiacchierando con le tentatrici svela: “Io, attualmente, sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me”. La sua fidanzata, costretta ad ascoltarlo, appare sconvolta. Tornata al timone di Temptation Island a un anno dal suo esordio nello show, Alessia Marcuzzi quest’anno ha avuto a che fare con molti colpi di scena.

Il primo è senza dubbio l’addio di una coppia arrivato a poche ore dall’arrivo in Sardegna. Quando Sofia ha scoperto che Amedeo l’aveva tradita infatti ha richiesto subito un falò di confronto. Il finale però è stato del tutto inaspettato: con i due che hanno lasciato insieme la spiaggia dopo un bacio tutt’altro che passionale.

“Nonostante l’errore commesso in un periodo di stallo della coppia, ho capito di amarla – ha spiegato Amedeo a Uomini e Donne Magazine -. Questa esperienza mi ha insegnato che, quando ci sono momenti difficili e problemi in una coppia, vanno affrontati, non evitati. Durante il falò, quando Sofia mi ha fatto vedere il mio video, mi batteva il cuore a mille e mi sono sentito malissimo. Ho capito che avevo paura di perderla e mi sono reso conto di quanto fosse importante per me”.