Roberto Bolle difende la sua vita privata: “Non tollero violazioni”

Roberto Bolle difende la sua vita privata e svela di voler proteggere la sua privacy lontano dal palco. Il ballerino anche quest’anno condurrà lo show Danza con Me in onda su Rai Uno a Capodanno. Un appuntamento speciale e molto amato dal pubblico che arriva dopo il successo della Prima della Scala. Intervistato da Vanity Fair, Bolle ha parlato per la prima volta del suo privato e della curiosità che spesso desta la sua vita sentimentale.

“Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato – ha confessato -. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai. Ho sempre cercato di distinguere la mia immagine privata da quella pubblica e ho ferma intenzione di continuare a farlo”.

“Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più – ha aggiunto Roberto Bolle -. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione. Poi, certo, esistono le violazioni del privato. Violazioni che ho sempre combattuto e che spesso sconfinano nell’invasione e nell’abuso. Violazioni che ho sempre considerato arbitrarie e illegittime. Esistono le fotografie rubate. Esiste la curiosità morbosa – ha concluso – che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me. Penso di portare con me dei valori che chi li apprezza dovrebbe cercare di godere senza cercare altro”.

Star internazionale e ballerino straordinario, Bolle non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata, mantenendo sempre un profilo basso. Nel 2015 era stato paparazzato in compagnia di Antonio Spagnuolo, noto chirurgo, ma in quell’occasione non aveva voluto commentare gli scatti. Qualche mese fa invece il ballerino era apparso prima a Venezia poi in Costiera Amalfitana a bordo di una barca, accanto a Daniel Lee, direttore creativo del brand Bottega Veneta e designer di grande successo.