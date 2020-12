La Prima alla Scala: A riveder le stelle coinvolge ed emoziona

: la Prima della Scala 2020 è andata in scena in una veste nuova, che è riuscita a trasmettere al pubblico profonda emozione anche attraverso lo schermo della televisione. Una veste diversa, senza tappeto rosso, senza pubblico, senza l’opera che era prevista in cartellone: la Lucia di Lammermoor di Donizetti per la regia di Yannis Kokos. Ma con A riveder le stelle uno show in onda su Rai 1, Radio 3 e Raiplay, che ha saputo bucare lo schermo e regalare emozioni al pubblico.