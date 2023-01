Pasqualino Maione, la lotta continua per l’ex di “Amici”: “Ho avuto una meningite”

Il volto gonfio è gonfio, lo sguardo visibilmente provato. A stento Pasqualino Maione trattiene l’emozione di fronte ai suoi follower di TikTok, social nel quale in genere è molto attivo ma da cui si è assentato per cinque, interminabili mesi. Quelli che ha trascorso in ospedale, alle prese dapprima con il Covid e poi con una complicazione inaspettata che, per fortuna, è stata curata in tempo. La strada è ancora lunga per guarire del tutto, ma con un video messaggio l’ex cantante di Amici ha voluto rassicurare chi da sempre lo segue con grande affetto.

Pasqualino Maione e la meningite, la lotta continua

La vita è completamente cambiata per Pasqualino Maione – Paky, come si fa chiamare sui social – da quando, la scorsa estate, ha contratto il Covid, finendo ricoverato in ospedale. La malattia di per sé era stata lunga e gravosa per il suo organismo, ma quel che non avrebbe mai potuto immaginare è che tutto sarebbe peggiorato. Come aveva spiegato in un precedente messaggio condiviso lo scorso ottobre su Instagram, il ricovero dell’ex allievo di Amici si è prolungato più del previsto a causa di una brutta infezione che ha colpito cervello e midollo osseo. In quell’immagine scattata dal lettino di ospedale appariva visibilmente dimagrito, dopo aver perso circa 30 kg, ma oggi la situazione non si è ancora risolta.

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi – così ha esordito nel nuovo video, in cui ha spiegato più nel dettaglio cosa è successo in questo difficile periodo -. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”. E per chi si chiedesse come mai avesse già ripreso tanto peso in poche settimane: “No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite post Covid“.

Una meningite che avrebbe potuto essere letale, come purtroppo accade in molti casi, ma che “è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli [ospedale di Napoli, la sua città, ndr] che ringrazio tantissimo, che mi hanno tenuto e mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto“.

Il calore dei fan per l’ex cantante di “Amici”

C’è tanta voglia di farcela nelle parole di Pasqualino Maione, ma al contempo la sua voce che a tratti si spezza tradisce la stanchezza, la paura e tutte quelle emozioni assolutamente naturali per chi, di punto in bianco, vede la propria vita cambiare in un batter d’occhio. Ma con gli occhi lucidi il cantante ha comunque ribadito: “La strada è ancora lunga però ce la faremo. Volevo salutarvi e tenervi al corrente che per il momento sto meglio, sto ancora sotto controllo e sotto terapia. Ce la faremo”.

Neanche a dirlo, non hanno tardato a sopraggiungere decine e decine di commenti da parte dei fan che seguono con affetto Pasqualino sin da quando ha partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi. “Mi dispiace moltissimo ma ti auguro con tutto il cuore una buona guarigione, mai mollare e tanta tanta forza”, “Forza e coraggio sei un guerriero”, “Un grande abbraccio e un grandissimo augurio di buona guarigione”, “Bello vederti… In bocca al lupo per tutto… Tornerai a splendere”, sono solo alcuni dei tanti messaggi di sostegno. Quelle parole che, seppur dette da chi non conosci, in un momento tanto delicato non possono far altro che darti la forza per andare avanti.

