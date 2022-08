Paola Turani, look da 7000 euro: pizzo e piume per un compleanno super chic

Festeggiare il compleanno può essere inteso in tanti modi. C’è la questione del tempo che passa e della vecchiaia che avanza (ahi noi!), ci sono il cambiamento fisico e mentale, le esperienze che si accumulano a iosa e i ricordi che si fanno sempre più densi e numerosi nel nostro cuore.

Per Paola Turani il 10 agosto 2022 è stato di certo un giorno molto speciale e non semplicemente per via del suo 35esimo compleanno, ma per qualcosa di più profondo e intimo. I suoi 35 anni non sono solo la metà di 70, né l’inizio del countdown verso i temuti “anta”: sono prima di tutto un traguardo, quello della consapevolezza di aver realizzato il sogno più grande e di non desiderare altro. E vederla svolazzare nel suo meraviglioso abito di pizzo e piume è senza dubbio la miglior dimostrazione di tutto questo: pura gioia.

Paola Turani, l’abito bustier in pizzo e piume super chic

Quando si parla di look, Paola Turani riesce sempre a sorprenderci e anche stavolta non è stata da meno. La modella e influencer è seguitissima sui social proprio per via del suo impeccabile stile, oltre che per le dolci “imprese” della sua famiglia e dell’ultimo arrivato Enea. E per il suo 35esimo compleanno, probabilmente il più bello da tanto tempo a questa parte, ha deciso di concedersi una splendida serata nell’Isola di Ortigia insieme al compagno Riccardo Serpellini e ad alcuni amici.

Tra un panorama e l’altro, tra una passeggiata e un buon dolce servito al cucchiaio, non è di certo passato inosservato il suo look total green, raggiante proprio come lei. Paola ha indossato un abito modello bustier super corto (e attillato) di Ermanno Scervino, del valore di circa 5000 euro: frizzante ma prezioso, ricoperto di pizzo (di gran tendenza, come ci ricorda anche Caterina Balivo) e arricchito da piume dello stesso colore. Uno degli abiti più belli che le abbiamo visto indosso, non c’è che dire: sembra la fatina di Peter Pan!

Ma se è vero che sono i dettagli a fare la differenza, anche qui la dolce Paola Turani ha proprio fatto centro. All’abito verde ha deciso di abbinare una mini tracolla in pelle di coccodrillo color lilla di Balenciaga (che vale 1850 euro), alternando un paio di décolleté dello stesso colore alle comodissime e “strategiche” ciabattine Dway di Dior (620 euro), perfette per una lunga passeggiata serale (e per evitare l’effetto-zampogna dei piedi).

Paola Turani, il compleanno più bello

È vero che il look di Paola Turani non è passato inosservato (e come avrebbe potuto?), ma d’altra parte ciò che realmente colpisce della modella è il suo sguardo: felicità, non potrebbe venirci in mente un’altra parola per descriverne le vibes. La descrizione che ha scritto a corredo del video “festaiolo” condiviso su Instagram è esplicativo: “Nessun desiderio da esprimere soffiando su queste candeline… Oggi compio 35 anni e tutto ciò che sognavo si è realizzato 💚 La salute, l’amore di famiglia e amici, la felicità condivisa, la gratitudine verso la vita… Oggi festeggiamo! Buon compleanno a me!🎂🎊”.

Dopo tante avversità e tanto dolore, Paola è riuscita a costruire la sua famiglia. Oggi stringe tra le braccia il piccolo Enea Francesco, bimbo tanto desiderato e voluto e sì, può permettersi di festeggiare alla grande. Per tutto.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.