Pago e Serena Enardu, addio per Miriana Trevisan. Lei chiarisce: “Non mi interessa”

Pago e Serena Enardu si sono detti addio per colpa di Miriana Trevisan? L’ex star di Non è la Rai mette in chiaro la situazione dopo gli ultimi gossip. Qualche giorno fa, proprio mentre l’ex tronista di Uomini e Donne annunciava la rottura con il cantante, Miriana aveva rilasciato un’intervista in cui aveva parlato del suo rapporto con Pago, svelando di aver trascorso molto tempo con lui.

Le sue affermazioni avevano fatto pensare a un ritorno di fiamma fra i due come causa dell’addio. La Trevisan però ha chiarito che non è così. Nonostante il suo rapporto con l’ex concorrente del GF Vip sia ottimo, i due sono legati solo dall’amore per il figlio Nicola. “Non sapevo assolutamente della fine della storia – ha svelato su Instagram parlando di Pago e Serena -. Non parliamo di queste cose io e Pacifico. Se per caso Pacifico dorme qui, dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli”.

“Io non so niente della loro storia sentimentale – ha aggiunto -. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose […] Sono cose loro e lasciamole a loro – ha svelato Miriana Trevisan -. Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Non la sapevo”.

Nessun ritorno di fiamma dunque fra Miriana Trevisan e Pago, tanto che la showgirl ha affermato di non essere a conoscenza dell’addio con Serena Enardu: “Io ho messo in chiaro le cose da sempre – ha specificato -. Io e Pago siamo amici e non c’è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino e la nostra storia terminata 8 anni fa. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale ne vorrei stare fuori. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto. Su questa cosa che si sono lasciati non so nulla, l’ho saputo dai giornali. Io e Pago siamo sentimentalmente su due pianeti diversi. Neanche parliamo di questo, non abbiamo questa confidenza”.