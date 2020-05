Serena Enardu e Pago si sono lasciati, parla Miriana Trevisan

editato in: da

Mentre la storia fra Pago e Serena Enardu è arrivata al capolinea, Miriana Trevisan racconta il suo legame con il cantante. L’ex star di Non è la Rai e l’artista sardo hanno vissuto un’intensa love story, coronata dalla nascita di Nicola, il loro unico figlio.

Oggi sono riusciti a costruire un ottimo rapporto, come ha raccontato la Trevisan sulle pagine di Nuovo. “Tra me e Pago è tornato il sereno – ha confessato Miriana -. Lui ha pure dormito a casa mia…”. Qualche settimana fa Pago aveva riabbracciato il figlio Nicola, dopo una lunga lontananza, lasciando sola Serena e trasferendosi momentaneamente nella casa della Trevisan.

“Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno – ha confessato la showgirl -. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose”.

Miriana aveva seguito le vicende di Pago al GF Vip e fra i due c’era stata qualche incomprensione, dovuta alle preoccupazioni della Trevisan per Nicola. Temeva infatti che la love story con l’ex tronista di Uomini e Donne lo distraesse dal suo ruolo di padre. “Io e lui comunque ci siamo chiariti – ha svelato -. Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia”.

Nel frattempo Pago e Serena Enardu si sono chiusi nel silenzio. Il cantante non ha commentato la rottura e su Instagram, l’ex star di Temptation Island si è limitata a postare nelle Stories un cuore spezzato. L’addio, secondo le parole della Enardu, sarebbe arrivato per l’incapacità di Pacifico di perdonare il flirt della compagna con Alessandro Graziani, tentatore conosciuto nello show di Maria De Filippi.

“Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita – aveva spiegato lei -. Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”.