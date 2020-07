Orlando Bloom si tatua il nome dell’amato cane scomparso

Il cuore grande di Orlando Bloom che a distanza di una settimana dalla scomparsa dell’amato cagnolino Mighy, dopo aver lanciato appelli social per ritrovarlo, spiegando al modo intero il grande amore che lo legava all’animale, ne annuncia la probabile morte e confessa di aver pianto “più di quanto credeva fosse possibile”.

L’attore 43enne, che a breve avrà una figlia dalla fidanzata Katy Perry e che è già papà di una maschietto, Flynn, nato nel 2013 dalla relazione con la modella Miranda Kerr, aveva spiegato in un post alcuni giorni fa il legame speciale con Mighty, e il senso di impotenza e sofferenza all’idea della separazione dall’animale, al pensiero che potesse essere solo e sperduto chissà dove.

Oggi, Bloom avendone ritrovato solo il collare, ne annuncia la morte con un altro post pieno di amore. E in omaggio a Mighty, si fa tatuare il suo nome sul petto, postando su Instagram il video dell’operazione.

Mighty è andato “dall’altra parte” adesso. Dopo 7 giorni di ricerche dall’alba al tramonto e nelle ore piccole, oggi, il settimo giorno, abbiamo ritrovato il suo collare… Ho pianto questa settimana più di quanto pensavo fosse possibile, è stato molto catartico… Non ho lasciato nulla di intentato, ho strisciato attraverso tutti i buchi, sotto le strade, perlustrato ogni cortile e il letto del torrente. Anche due cani da fiuto hanno fatto del loro meglio nella ricerca. Sono così grato di aver imparato dal mio piccolo Mighty che l’amore può essere eterno, e il vero significato della devozione. Sono sicuro che mi stava guardando dall’alto fischiettando in ogni cortile e sapendo che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame. Era più che un compagno. Era sicuramente una connessione profonda della mia anima. Mi dispiace. Ti amo. Grazie. RIP mio CUORE POTENTE, mio ometto