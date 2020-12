Oggi è un altro giorno, Carolyn Smith: la maternità mancata e i tatuaggi segreti

editato in: da

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è da poco conclusa, e Carolyn Smith torna ai suoi mille impegni quotidiani. Nel pomeriggio di Rai1, ospite dello show Oggi è un altro giorno, ha raccontato qualcosa in più su di sé: dalla lotta contro il cancro alla maternità mancata, sino a rivelare dettagli davvero sorprendenti.

Carolyn Smith è ormai un membro storico della giuria di Ballando con le Stelle, un appuntamento annuale che segue con costanza, anche nei momenti più bui della sua vita. Ormai da tempo, in effetti, combatte contro il tumore al seno: “Sono 5 anni che lotto, sono forte ma spero che un giorno i medici mi dicano che ho finito le cure” – ha confessato a Serena Bortone. Una vera guerriera, che non si è mai arresa di fronte alle avversità e che ha tratto la forza dalla sua grandissima passione per la danza.

Forse, la sua inarrestabile grinta è merito anche delle sue origini scozzesi: “Noi parliamo di tutto, affrontiamo anche la malattia parlandone”. Sua mamma, della stessa tempra, ha combattuto sino allo stremo delle sue forze per trascorrere qualche ora in più con Carolyn. La coreografa ha rivelato: “Con mia madre ho avuto un rapporto di amore e odio, perché siamo sempre state due teste calde. Ma prima di morire abbiamo vissuto il nostro momento più bello, ci siamo parlate tantissimo”.

Nel corso dell’intervista, la Smith ha raccontato molto altro di sé, come ad esempio la sua sofferenza per non aver avuto figli: “La maternità mi è mancata fino ai 40 anni, ero disposta a mollare tutto il mio lavoro. Però i figli non sono arrivati e piangevo ogni mese. Poi la nonna di Tino [suo marito, nda] mi ha detto: ‘Guarda tutti i tuoi ragazzi’. E ho capito di avere tantissimi figli in giro per il mondo, tutti coloro ai quali ho insegnato a ballare”.

Tra i dettagli più curiosi che ha rivelato, impossibile non parlare dei suoi tatuaggi. Carolyn Smith ha spiegato di averne parecchi, tra cui alcuni “segreti”. Uno si trova sul gluteo ed è una splendida rosa: “I medici dicono che è bellissima”. Sulla gamba ha invece Betty Boop, di cui è una fan accanita. E sul piede c’è una farfalla con tanti ghirigori: “La farfalla è il simbolo della libertà e i ghirigori rappresentano la vita, che non è mai dritta”. La coreografa ha anche tatuata la lettera “M”, dai tantissimi significati: indica la sua mamma (che tra l’altro si chiamava Moira) e il cognome di suo marito, ma anche Milly Carlucci.

La conduttrice ha avuto un ruolo importante nella sua vita, così come Ballando con le Stelle. E a proposito dello show musicale, Serena Bortone ha regalato una splendida emozione a Carolyn, mostrandole i video di alcuni dei suoi compagni d’avventura, tra cui Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli.