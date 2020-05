Nastri D’argento, Serena Rossi si emoziona per la candidatura come migliore attrice

editato in: da

Serena Rossi ha ottenuto una candidatura ai Nastri D’argento 2020: l’attrice napoletana ha conquistato i critici cinematografici e potrebbe ottenere il Nastro come miglior attrice di commedia.

Serena si contende il prestigioso premio con le colleghe Antonella Attili, Paola Cortellesi, Anna Foglietta e Lucia Mascino, ma sapremo su chi ricadrà la scelta dei giudici solo durante l’attesissima cerimonia cinematografica che da tradizione si svolgerà tra fine giugno e inizio luglio di quest’anno.

In particolare, Serena è stata scelta per le sue performance strabilianti nei film Brave Ragazze e 7 ore per farti innamorare.

Brave ragazze è un film diretto da Michela Andreozzi e interpretato da Serena Rossi insieme alle colleghe e amiche Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Ambientato negli anni ’80 e ispirato a una storia vera, la pellicola racconta la rivincita delle donne in chiave ironica, dove quattro ragazze scelgono di ribellarsi ad un mondo che le vuole sottomesse, decidendo così di attuare una rapina vestite da uomini.

7 ore per farti innamorare, invece, è un film scritto, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli e basato sull’omonimo romanzo scritto proprio dall’attore. Si tratta di una commedia romantica nella quale Serena veste i panni di Valeria, un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single, ai quali insegna l’arte della seduzione.

Serena Rossi viene sempre più notata dalla critica cinematografica: l’attrice, a soli 35 anni, ha già raccolto grandi successi sul piccolo e sul grande schermo. Si è fatta conoscere con il ruolo di Carmen in Un posto al sole, dove ha dato risalto anche alle sue doti canore, incidendo perfino un album per l’amata soap Rai.

Proprio questo suo talento canoro la rende la perfetta candidata per interpretare Mia Martini nel film celebrativo Io sono Mia e per il ruolo da doppiatrice per l’amatissima Anna di Frozen – Il regno di ghiaccio e Frozen – Il segreto di Arendelle.

Reduce da tutti questi successi, la candidatura ai Nastri D’Argento è una vera e propria consacrazione del talento di Serena Rossi, che ringrazia chi l’ha accompagnata in questo viaggio con un post sul suo profilo Instagram: