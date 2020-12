Miss Italia: chi è Martina Sambucini, vincitrice dell’edizione 2020

editato in: da

Anche il 2020 ha la sua reginetta di bellezza. Da poche ore è stata eletta infatti la Miss Italia di quest’anno: a vincere la fascia di più bella del Paese è stata Martina Sambucini.

Il concorso si è svolto a Roma ed è stata un’edizione ben diversa dal passato: niente diretta tv, niente sfilata in costume e niente televoto. La finale si è svolta in streaming sui canali social ufficiali del concorso ed è sembrato più un grande casting invece che il classico concorso di bellezza che tutti immaginano.

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia ormai da diversi anni, ha voluto dare un taglio netto col passato a cui la nota manifestazione aveva abituato gli spettatori di tutta Italia, e lo ha fatto anche in vista della situazione attuale di emergenza. In molti ricordano ancora le tante edizioni televisive del concorso presentate dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi, che hanno portato in tv alcuni tra i volti più belli d’Italia.

Miss Italia, con l’edizione di quest’anno, è arrivata a quota 81 reginette di bellezza. A trionfare secondo il voto della giuria (tra cui spiccano i nomi di Paolo Conticini, Roberta Bruzzone e la Miss Italia eletta nel 1999 Manila Nazzaro), è stata la giovane Martina Sambucini, 19 anni, lunghi capelli castani e splendidi occhi verdi.

Martina è alta 1 metro e 77 ed è iscritta al primo anno di Università della facoltà di Psicologia Sociale. Ha due fratelli, Ilaria (16 anni) e Gianmarco (9 anni), ed è fidanzata. Ha un profilo Instagram dove per ora appaiono poche fotografie, il numero di follower è sicuramente destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni.

Martina vive a Frascati e nelle prime interviste rilasciate ha dichiarato di amare la cucina, stare a contatto con la natura e gli animali. La giovanissima bellezza italiana si è definita molto soddisfatta del risultato raggiunto, e di essere una ragazza positiva e genuina a cui piace relazionarsi con gli altri.

Con l’edizione di quest’anno (la prima a essere stata del tutto digitale e trasmessa in streaming), la corona di Miss Italia è tornata dopo ben 27 anni nella Capitale. Martina si era aggiudicata uno dei 23 posti in finale grazie alla fascia di Miss Roma.