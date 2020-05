Miriam Leone sposa Paolo Cerullo: le parole dell’attrice su Instagram

editato in: da

Miriam Leone rompe il silenzio su Instagram dopo i gossip sulle sue imminenti nozze con Paolo Cerullo. Qualche giorno fa il settimanale Chi aveva svelato che l’attrice era pronta a sposare il musicista e performer che frequenta da qualche mese. Un matrimonio che si sarebbe dovuto tenere a Milano, in gran segreto, e che l’artista stava organizzando. A confermare il gossip alcuni scatti in cui l’attrice appariva acqua e sapone e con un mazzo di fiori.

La Leone non ha commentato la notizia, almeno sino a qualche ora fa quando sulle Stories di Instagram è apparso un video piuttosto eloquente. Nella clip Miriam mostra la sua mano e scrive: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”. Parole che sembrano confermare la love story con Paolo Cerullo, ma non il matrimonio imminente.

Classe 1985, originaria di Catania, Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate del momento. Per lei il successo è arrivato grazie a Miss Italia, poi la conduzione di alcuni programmi tv e infine il mondo del cinema e delle fiction che le ha regalato grandi soddisfazioni. Nonostante sia un personaggio pubblico, Miriam ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata. In passato è stata legata per lungo tempo a Boosta, alias Davide Dileo, membro dei Subsonica. In seguito ha avuto un brevissimo flirt con Matteo Martani, suo collega sul set di Non uccidere, fiction Rai in cui è protagonista.

Tanto bella quanto riservata, la Leone non ha mai parlato apertamente dei suoi amori. L’ultimo si chiama Paolo Cerullo ed è l’uomo del mistero. Performer e musicista, non è mai apparso accanto all’attrice, ma chi lo conosce afferma che i due sarebbero molto felici insieme. Qualche tempo fa, intervistata da Grazia, Miriam aveva svelato di non sognare, almeno per ora, una famiglia. “I figli non sono nel mio orizzonte – aveva raccontato, rivendicando la sua indipendenza da un uomo – […] Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”.