Michelle Hunziker, All Together Now cambia giorno: quando andrà in onda

Mancano solo due puntate al termine di questa spumeggiante edizione di All Together Now, che ha visto ancora una volta alla guida la splendida Michelle Hunziker. E proprio in dirittura d’arrivo, Mediaset ha deciso di cambiare le carte in tavola modificando il suo palinsesto e trovando un nuovo spazio per il divertentissimo show musicale.

Nelle ultime ore, Canale 5 ha apportato numerosi cambiamenti nella programmazione, per rispondere alle esigenze del pubblico e “premiare” le trasmissioni che hanno avuto dati d’ascolto migliori. Tra queste rientra senza dubbio All Together Now: merito probabilmente della nuova formula che ha saputo conquistare i telespettatori, con l’arrivo in studio di quattro giurati davvero esplosivi che hanno dato un po’ di pepe allo show. Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax hanno infatti portato un’atmosfera più vivace e hanno acceso ancor di più la competizione.

Michelle Hunziker, d’altronde, è sempre una perfetta padrona di casa e sa come intrattenere il pubblico, con una conduzione brillante e un talento sopraffino – senza far cenno naturalmente alla sua bellezza che buca lo schermo. Insomma, la nuova edizione di All Together Now aveva tutte le carte in regola per risultare una scelta vincente in questo palinsesto autunnale, e non ha deluso le aspettative. Anzi: la trasmissione si è meritata una vera e propria promozione, passando dalla prima serata di mercoledì all’ambitissimo spazio del sabato sera.

Le ultime due puntate dello show musicale andranno in onda rispettivamente il 5 e il 12 dicembre, occupando la fascia lasciata libera da Tu Si Que Vales – il programma condotto da Belen Rodriguez ha chiuso i battenti la scorsa settimana. Un cambiamento importante per Michelle che avrà l’occasione di dimostrare ancora una volta la sua bravura. E siamo sicuri che nel passaggio al sabato sera confermerà il suo grande successo.

In realtà, lo slittamento di All Together Now fa parte di un più vasto piano per movimentare il palinsesto di Canale 5. Il mercoledì sera sarà d’ora in avanti dedicato a Il silenzio dell’acqua, la fiction con Ambra Angiolini che ha riscosso grande successo nel corso del suo primo appuntamento.

Il venerdì sera torna invece la seconda puntata settimanale del GF Vip: i telespettatori si erano infatti abituati al doppio appuntamento, così dai vertici dell’emittente è arrivata la decisione che ha sorpreso tutti. Per ben tre settimane, il reality show godrà di questa nuova programmazione.