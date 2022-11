Mara Venier, l’attacco della figlia di Galeazzi: “Nessuna parola per la famiglia”

È passato un anno dalla scomparsa di Giampiero Galeazzi, e si torna a parlare del celebre giornalista e del rapporto di grande amicizia con Mara Venier. Almeno così pareva fino a oggi, perché la figlia del “Bisteccone”, Susanna, ha sferrato un duro attacco alla conduttrice di Domenica In sulle pagine di Diva e Donna, rivelando alcuni comportamenti inaspettati da parte della Venier.

Susanna Galeazzi, il duro attacco a Mara Venier

A un anno dalla perdita del padre Giampiero, scomparso a a 75 anni a causa di complicanze dovute al diabete contro cui combatteva da tempo, Susanna Galeazzi ha parlato del rapporto del giornalista sportivo con la collega e grande amica Mara Venier, che a quanto pare, non sarebbe così sincero come la conduttrice ha sempre mostrato al pubblico.

Proprio in occasione della scomparsa del collega, la Venier gli aveva dedicato una puntata speciale di Domenica In, ricordandolo insieme agli amici di sempre. Eppure Susanna non avrebbe apprezzato il gesto della conduttrice, come ha spiegato sulle pagine di Diva e Donna.

“La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene”, ha dichiarato la figlia di Galeazzi, “Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”.

Susanna, che ha seguito le orme del padre diventando uno dei volti del Tg5, si è lasciata andare a pesanti considerazioni su quelle edizioni di Domenica In che il padre condusse proprio con Mara Venier. “In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”.

Giampiero Galeazzi, il rapporto con Mara Venier

La notizia della morte di Giampiero Galeazzi ha sconvolto il mondo dello sport e della tv: il giornalista è scomparso il 12 novembre 2021, lasciando un grande vuoto nei cuori di chi lo aveva amato. E proprio Mara Venier, che per anni aveva condotto insieme a lui Domenica In, aveva dedicato all’amico una puntata speciale per celebrarne il ricordo. “Ho perso il mio Bisteccone, un’amicizia durata negli anni e che non finirà mai. Spero di fare un ricordo con un sorriso, perché a Giampiero sarebbe piaciuto così. Un grande giornalista sportivo, ma non solo”.

Una delle ultime apparizioni televisive del giornalista risale al 2018, proprio nel salotto della trasmissione della domenica pomeriggio, ed era apparso già allora particolarmente provato dalla malattia. Al Corriere della Sera la Venier aveva parlato di quel rapporto speciale: “Era una grande amicizia, un legame d’amore e complicità, era ironia e gioco. Devo a lui parte del successo di quelle Domeniche In. Ho mille ricordi. Giampiero è un pezzo di vita, un pezzo importante della mia vita che se ne va”.