Luciana Littizzetto fuori casa per una fuga di gas. Il racconto su Instagram

Qualche ora fa Luciana Littizzetto ha vissuto una piccola disavventura, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Tra le sue Stories di Instagram, la spalla comica di Fabio Fazio ha raccontato tutto, con prove video di quello che le è accaduto. È stata infatti costretta a lasciare la sua casa, quella che proprio ieri aveva mostrato con tanto orgoglio in televisione!

Nel corso dell’ultima puntata di A raccontare comincia tu, lo show di Raffaella Carrà, la Littizzetto ha aperto le porte del suo splendido appartamento alle telecamere e si è raccontata a lungo, parlando della sua carriera e della sua vita privata. Non poteva immaginare che solo qualche ora dopo sarebbe stata evacuata dalla sua casa, situata in uno dei più bei quartieri torinesi. È stata lei stessa a raccontare quello che è successo, pubblicando un video su Instagram.

“C’è stata una fuga di gas sotto casa mia, hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare con il piccone” – spiega la Littizzetto, inquadrando degli operai che lavorano davanti a un palazzo, in una zona ben delineata con del nastro colorato. Il marciapiede spaccato fa capire bene che la situazione è stata affrontata immediatamente, per garantire l’incolumità di tutti i residenti.

E proprio per motivi precauzionali anche Luciana ha dovuto lasciare l’appartamento: “Ci hanno fatto evacuare la casa ed eccoci qua” – prosegue la comica torinese, camminando verso la sua abitazione. Nonostante l’inconveniente, non ha però perso il suo buonumore: “Bene, ma non benissimo” – rivela, parafrasando una nota canzone, ma anche una frase molto in voga tra i più giovani. Per fortuna, si è trattato solo di una piccola disavventura a lieto fine: non ci sono stati problemi dovuti alla fuga di gas, se non un breve disagio dovuto alla necessità di abbandonare rapidamente la casa per qualche ora.

Nel video pubblicato dalla Littizzetto si vede infatti la comica di Che Tempo Che Fa avvicinarsi ad alcuni operai al lavoro per chiedere quando avrebbe potuto rientrare nel suo appartamento. La risposta arriva rapida: il palazzo in cui abita Luciana non ha subito alcun problema ed è quindi già riaperto ai suoi residenti. Piccola curiosità: proprio tra le sue Stories, la comica commenta “Meno male che Raffa non c’è”, facendo riferimento proprio alla sua intervista di poche ore prima.