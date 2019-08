L’addio di Luciana Littizzetto alla sua cagnolina: “Non ci sei più. E nemmeno io”

editato in: da

Luciana Littizzetto piange su Instagram la morte di Gigia, la sua amata cagnolina, salvata dalla strada qualche anno fa.

Con un post straziante la conduttrice ha detto addio alla sua amica a quattro zampe, commuovendo tutti. La comica ha postato una foto dolcissima in cui stringe fra le braccia la volpina, baciandola. “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio” ha scritto, raccontando in poche parole tutto il suo dolore.

Buffa e tenera, la cagnolina Gigia aveva alle spalle una storia molto particolare, raccontata da Luciana Littizzetto sul suo blog. Era il 2010 quando la comica la trovò abbandonata nella zona dell’autostrada di Rho e decise di adottarla.

“La Gigia. Il mio mitico Gigione. Adorabile peste – aveva raccontato -. L’ho trovata 5 anni fa, in autostrada dalle parti di Rho, vicino a Milano, mentre stavo andando a girare uno spot per la Coop. La vera salvatrice in realtà è stata la costumista che abituata ai suoi pitbull, l’ha tirata su dalla strada incurante dei ringhi e dei morsi. Era spaventatissima povera cagnina e si dannava l’anima per difendersi. Una volta portata in camerino è cominciato il toto Gigia”.

“Chi la vuole? – aveva spiegato – All’inizio tutti disponibili. Lo dico ad un mio amico, magari a mia sorella, ti faccio sapere se a mia nonna… Io avevo già un altro cane, Alì bau bau, già vecchierello e anche lui del canile, non ero tanto dell’idea. Certo che un minuscolo cane…per giunta con due nasi…come si fa. E così nonostante Davide ringhiasse pure lui l’ho portata a casa. Con la solita scusa – aveva concluso la Littizzetto -. La tengo un po’ di giorni e poi vedo di trovarle un padrone. Peccato che dopo qualche ora era lei la padrona indiscussa della casa, abbaiatrice professionista, ringhiatrice da Nobel, morsicatrice a tempo perso”.

Nel suo blog e su Instagram, Luciana condivideva spesso foto della cagnolina, con frasi tenere che svelavano il legame fortissimo fra il quattro zampe e la sua padrona. I follower di Instagram hanno tentato di consolare la Littizzetto per quanto possibile, invitandola ad andare avanti e a custodire i ricordo di Gigia. Tanti i commenti dei personaggi dello spettacolo, da Filippa Lagerback, grande amante degli animali, ad Antonella Clerici, che qualche anno fa perse il suo adorato Oliver.