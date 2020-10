Live, Rita Dalla Chiesa si commuove con l’omaggio a Fabrizio Frizzi

editato in: da

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ci ha sorpreso con un momento davvero toccante: assieme a Rita Dalla Chiesa, ospite nel salottino di Barbara D’Urso, abbiamo infatti rivissuto la sua storia d’amore con Fabrizio Frizzi, in un commovente omaggio all’amatissimo conduttore.

Barbara D’Urso è tornata in splendida forma con il suo show domenicale, che accoglie sempre ospiti molto interessanti e accende il dibattito sui temi più sentiti dal pubblico. Bellissima e radiosa come sempre, in questa occasione la D’Urso ha sfoggiato un look molto elegante, indossando un tailleur total black con giacca e pantalone dal taglio estremamente classico, abbinato ad un top bianco in pizzo dalla scollatura profonda. E nel corso della puntata, da perfetta padrona di casa, ci ha regalato un mix di grandi emozioni.

Dopo l’ormai consueta parte dedicata all’attualità, Barbara D’Urso ha accolto in studio la sua cara amica Rita Dalla Chiesa per farle un regalo sorprendente. Qualche breve scambio di battute, nel corso del quale la conduttrice ha parlato di sua figlia Giulia e del grandissimo amore che prova per il nipote Lorenzo, ha poi lasciato spazio all’emozione più pura. Rita ha infatti fatto un vero e proprio viaggio indietro nel tempo all’interno del “drive in”, dove la D’Urso ha trasmesso un lungo video per ripercorrere la sua carriera e la sua vita privata.

Il filmato ha raccontato la storia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, papà di Rita, che ha profuso tutte le sue energie nella lotta contro la mafia, sino al tragico attentato che ha portato alla sua prematura scomparsa. Rivivere la devastante perdita che ha segnato la vita della conduttrice è stato molto toccante, ma le immagini che sono seguite si sono rivelate ancora più commoventi. Impossibile infatti parlare di Rita senza ricordare il suo grande amore con Fabrizio Frizzi: in un dolcissimo intreccio tra attimi di vita privata – come il loro matrimonio – e istantanee della loro carriera che, in quel periodo, li ha visti sempre vicini, la Dalla Chiesa ha faticato a trattenere le lacrime.

Barbara D’Urso ha voluto così ricordare uno dei più grandi personaggi della televisione italiana, scomparso all’età di 60 anni lasciando un enorme vuoto nella vita di tutti coloro che gli volevano bene. Un omaggio, quello dedicato a Frizzi, che ancora una volta ci commuove.