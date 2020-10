Live, la D’Urso stupisce in arancio e Gabriel Garko ammette: “Finalmente sono me stesso”

editato in: da

Barbara D’Urso è tornata anche questa domenica con un nuovo appuntamento del suo show: la conduttrice ha riproposto un mix fatto di informazione, gossip e intrattenimento. La D’Urso come al solito è riuscita a districarsi tra tantissimi ospiti, affrontando gli argomenti più disparati, gestendo con grande entusiasmo e professionalità la puntata.

La conduttrice, bellissima e radiosa, ha sfoggiato un look mozzafiato, che come al solito ha anticipato su Instagram: ha indossato un tubino arancione fasciante e corto, che esaltava il suo fisico impeccabile. L’abito, dallo scollo quadrato era impreziosito da decorazioni in pizzo e applicazioni brillanti sul corpetto. Barbara poi non ha certo rinunciato ai suoi amati tacchi a spillo, scegliendo delle décolleté gold rose.

Come sempre ha optato per accessori vistosi: ha indossato un paio di orecchini a croce scintillanti, messi in risalto dai capelli mossi e raccolti, e un make up intenso sugli occhi, sui toni del borgogna, che ne esaltava lo sguardo.

Come nella scorsa stagione, la regina di Live – Non è la D’Urso ha deciso di continuare a dedicare la prima parte del suo show all’attualità accogliendo in studio, tantissimi ospiti. Poi nella seconda parte della puntata, spazio alle ultime novità del mondo dello spettacolo. Protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico, Gabriel Garko, che è tornato alla ribalta nelle ultime settimane per il coming out durante una puntata del Grande Fratello Vip 5 alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco.

“C’è qualcuno che ha alluso al fatto che ho fatto coming out perché avevo bisogno di farmi vedere. Allora siccome è andato tutto bene ora dico che sono etero!”, ha scherzato Garko con la D’Urso. “Noi siamo molto amici – ha detto a Barbara – e io ti ringrazio perché tu hai sempre mantenuto la nostra riservatezza, anche se alla fine tu di me sai hai sempre saputo tutto”.

Poi ha aggiunto: “Prima ero molto trattenuto, freddo e impostato. Ovviamente adesso mi sento molto più sciolto adesso, ma non sono cambiato, sono sempre io. Queste cose improvvise che sono successe mi hanno travolto, non l’ho studiato a tavolino ma ho fatto tutto di pancia, perché a un certo punto ho detto basta. Mi auguro veramente che il coming out non serva più a nulla, perché ciò che si fa a letto non deve essere affare di nessuno”, ha detto l’attore.

Poi la D’Urso ha fatto riferimento a Gaetano, il nuovo amore di Gabriel: “Avrei evitato che uscisse subito tutto, perché comunque io sono sempre stato uno riservato. Certo lui è giovane e questa notorietà l’ha un po’ investito. Lui è un ragazzo a cui non interessa molto la celebrità, spero non cambi. Però l’ha presa bene, è tranquillo”, ha confessato Garko. Poi l’attore ha dovuto affrontare le cinque sfere e ha ammesso a Platinette: “Io avevo una necessità mia, non sto recitando e non l’ho fatto certo per farmi pubblicità. È possibile che io dopo questa puntata non appaia più in tv”.