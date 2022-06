La furia di Elettra: ferma il concerto e caccia un hater

“Cera uno sfigato qui davanti che mi ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai co**, ok?”

Elettra Lamborghini, durante un suo concerto, ha improvvisamente interrotto la musica e si è rivolta ad un ragazzo in prima fila, prima coinvolgendo il pubblico nell’intonare il coro “scemo, scemo” e poi invitandolo ad andarsene. Il motivo? Lui e un altro paio di persone la stavano riprendendo, per poi pubblicare i video su tik tok con tanto di insulti a corredo.

Elettra ha poi spiegato su Instagram, con delle stories, l’accaduto:

“Allora, questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato praticamente tutta la mia infanzia. Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono trovate nella mia stessa situazione, che fino a stasera non mi era ancora capitata. Su tik tok sta andando questo trend stupidissimo, di prendere un telefonino, andare a un concerto e “tirare dei nomi” ( insultare, ndr) all’artista. Lho visto fare su tik tok e questa sera è capitato a me. Ecco, non esiste! Non me ne frega di come una donna possa essere vestita, non può succedere e basta. A me non era mai successo, perché io mi faccio rispettare. Ma questa cosa non può passare come normale, è una questione di rispetto. Punto”.