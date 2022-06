Jo Squillo, i suoi 60 anni sono un inno alla bellezza senza tempo

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”: iconica nel suo brano di maggior successo, che è diventato un vero e proprio inno al femminismo, Jo Squillo è entrata nei nostri cuori e ci ha conquistate con il suo charme travolgente. Cantante talentuosa, conduttrice e showgirl che buca davvero lo schermo, ma soprattutto donna dal fascino incredibile. Quello stesso fascino che oggi, a 60 anni, ancora la contraddistingue e fa di lei una bellezza senza tempo.

Jo Squillo, la sua carriera strepitosa

Il suo vero nome è Giovanna Maria Coletti, ma tutti la conoscono come Jo Squillo: nata il 22 giugno 1962, era ancora una ragazzina quando ha fatto la sua apparizione nel panorama musicale milanese, come esponente del movimento punk italiano. E già allora aveva mostrato non solo un notevole talento canoro, ma anche una grande voglia di lottare e di abbattere gli stereotipi, di far sentire la propria voce in quanto donna, anche – e soprattutto – per tutte coloro che non potevano farlo. Di canzone in canzone, di esibizione in esibizione, Jo Squillo si è spinta sino ad arrivare al palco di Sanremo, partecipando in coppia con Sabrina Salerno con quel capolavoro che è la canzone Siamo donne.

Un inno femminista, che forse il teatro dell’Ariston non era pronto ad accogliere (in effetti, il brano non ha raggiunto neanche la top ten), ma che ha fatto da scia ad un incredibile impegno a favore delle donne, del quale la Squillo è sempre stata portavoce. Un impegno che ha portato avanti grazie alla sua musica, senza tuttavia dimenticare di partecipare in prima linea mettendoci la faccia. Nel frattempo, la sua carriera l’ha vista diventare protagonista anche della tv italiana, con un personaggio a tutto tondo che ha vestito di volta in volta i panni di conduttrice, showgirl, opinionista – passando persino per una breve esperienza tra i reality show, nella 14esima edizione dell’Isola dei Famosi e solo qualche mese fa al GF Vip.

Jo Squillo, una bellezza che non ha età

Lunghi capelli biondi e un fisico mozzafiato: Jo Squillo si è fatta così conoscere quando era ancora giovanissima, e il tempo per lei sembra essersi fermato. Bella ed elegante, anche oggi allo scoccare dei 60 anni continua ad ammaliarci con il suo fascino. E, da grande amante della moda, sa bene come valorizzare quella raffinatezza di cui ci ha sempre dato prova. Impossibile non amarla, così semplicemente genuina e un pizzico provocatoria – un tratto, quest’ultimo, che non ha mai perso con il passare del tempo.

Jo Squillo è un’icona di bellezza che non ha età, uno spirito ribelle che trova spazio ancora nei mille interessi da lei portati avanti con grande passione, primo tra tutti proprio l’attivismo a favore delle donne. E sul suo profilo Instagram è ammiratissima da migliaia di fan: tra fascino e seduzione, si racconta giorno dopo giorno mostrando il suo lato più autentico, quello di cui ci aveva dato un assaggio nella Casa del GF Vip. Proprio in occasione del suo compleanno, la cantante ha deciso di condividere alcuni scatti di un passato che, a ben guardare, per lei sembra ancora dietro l’angolo.