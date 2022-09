Ilary Blasi, le parole dello zio dopo l’intervista di Totti: “Rispetto”

Accuse, scuse, difese. Troppe parole intorno alla fine di un amore che è durato 20 anni e che ora, giunto alla sua fine, si è trasformato in qualcosa che mai avremmo voluto vedere. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha inevitabilmente generato curiosità ma, se da un lato si è scelto di tacere per il bene dei figli, dall’altro – invece – sono giunte le prime e durissime rivelazioni dalle quali partirà (presumibilmente) una lunga battaglia legale.

Ilary Blasi, le parole di suo zio contro Totti

Una lunghissima intervista resa a Corriere della Sera, tante cose dette e un nuovo scenario che si apre dopo la prima estate trascorsa da separati. Francesco Totti ha deciso di rispondere così a chi lo ha accusato di essere il responsabile della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, a chi lo ha accusato di aver tradito e di aver sfasciato la bella famiglia che aveva formato con lei.

Lo ha fatto all’improvviso, di fronte ad Aldo Cazzullo e senza un’apparente strategia legale (come ha poi avuto modo di dichiarare il noto giornalista), riversando tutto il rancore che si è portato dentro per settimane e che si è letto tra le righe di un’intervista nella quale è stato detto praticamente tutto, almeno dal punto di vista di Totti.

A prendere le difese della Blasi, però, è suo zio Stefano. La conduttrice si è infatti riunita alla famiglia per il suo compleanno – come è solita fare in occasione delle ricorrenze – senza rispondere agli attacchi diretti del suo ex marito che sembra intenzionato a dire la sua e spogliarsi dalla veste di “traditore” che gli è stata inevitabilmente cucita addosso a causa della sua relazione (confermata) con Noemi Bocchi.

Queste le parole dello zio di Ilary Blasi, comparse in una foto nel quale compare anche sua nipote: “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”.

La crisi iniziata a ottobre

La solidità del matrimonio avrebbe così iniziato a vacillare da tempo. Almeno un anno, a detta di Totti, con una previsione temporale che non viene smentita dagli ultimi video fatti circolare, nei quali il campione è proprio con Noemi Bocchi. Lui ha parlato di una semplice amicizia, all’inizio, almeno fino a Capodanno. Dall’inizio del 2022, invece, la loro storia avrebbe iniziato a farsi più seria.

Dopo l’intervista a Corriere, poi, ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Non è ormai raro trovarlo sotto casa di Noemi Bocchi, dalla quale ha portato persino la piccola Isabel, la sua terzogenita avuta proprio dal matrimonio con Ilary Blasi.